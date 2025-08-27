У ДТЕК заявили про удар РФ по збагачувальній фабриці, її робота «повністю паралізована»

Російські військові вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого її будівля зруйнована, повідомила пресслужба компанії в телеграмі. За повідомленням, це сталося 26 серпня.

«Росія знову атакувала енергетику. Учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено. Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу», – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна російська атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

«Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Міністерстві енергетики України повідомили, що в ніч на 27 серпня «цілеспрямованих руйнівних ударів» РФ зазнали об’єкти енергетичної і газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі. Раніше цього місяця в Міненерго повідомляли, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.

Напередодні у ДТЕК повідомили, що сили РФ атакували шахту компанії, внаслідок чого один працівник загинув, ще троє – поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.