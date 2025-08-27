Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

У ДТЕК заявили про удар РФ по збагачувальній фабриці, її робота «повністю паралізована»

У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна російська атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України (фото ілюстративне)
У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна російська атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України (фото ілюстративне)

Російські військові вдарили по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині, внаслідок чого її будівля зруйнована, повідомила пресслужба компанії в телеграмі. За повідомленням, це сталося 26 серпня.

«Росія знову атакувала енергетику. Учора ворог вдарив по збагачувальній фабриці ДТЕК на Донеччині. Будівлю зруйновано. Обладнання серйозно пошкоджено. Колеги, які працювали на зміні, вціліли. Рятувальники приборкали пожежу», – йдеться в повідомленні.

У ДТЕК зазначили, що це не перша масштабна російська атака по цьому підприємству, яке забезпечувало вугіллям теплову генерацію України.

«Робота фабрики наразі повністю паралізована. Її збагачувальні потужності непридатні до роботи», – йдеться в повідомленні.

Тим часом, у Міністерстві енергетики України повідомили, що в ніч на 27 серпня «цілеспрямованих руйнівних ударів» РФ зазнали об’єкти енергетичної і газотранспортної систем у шести областях України, зокрема на Сумщині, Полтавщині, Донеччині, Чернігівщині, Харківщині, Запоріжжі. Раніше цього місяця в Міненерго повідомляли, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України.

Напередодні у ДТЕК повідомили, що сили РФ атакували шахту компанії, внаслідок чого один працівник загинув, ще троє – поранені.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG