Війська РФ атакували енергоінфраструктуру Полтавщини ракетами і дронами – Міненерго

Російські військові в ніч на 19 серпня здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети й ударні безпілотники, внаслідок чого виникли масштабні пожежі, повідомило Міністерство енергетики України.

Там нагадали, що востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі були зафіксовані 15 і 21 червня цього року.

«Одночасно кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта. Фахівці вже здійснюють технічне обстеження обладнання й оцінюють обсяг збитків», – йдеться в повідомленні.

Міненерго повідомило, що від березня 2025 року російські сили здійснили понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру України, і закликало міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора й надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури.

Раніше сьогодні про те, що російські війська вночі масовано атакували Полтавщину, і були зафіксовані влучання й падіння уламків у Кременчуцькому й Лубенському районах, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.



За його словами, пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових і 119 юридичних абонентів. Люди не постраждали.

Міський голова Кременчука Віталій Малецький заявив, що під час масованої атаки в місті пролунали десятки вибухів, «під прицілом була енергетична і транспортна інфраструктура». Він додав, що удар стався «у той самий час, коли Путін по телефону запевняв Трампа, що прагне миру, і коли президент Володимир Зеленський проводив переговори у Білому домі з європейськими лідерами щодо справедливого миру».

«Світ вкотре переконався у тому, що Путін не хоче миру, він прагне знищити Україну», – зазначив Малецький.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.