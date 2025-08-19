Зеленський готовий зустрітися із Путіним. Про що ще домовились у Вашингтоні?

Український президент Володимир Зеленський готовий до зустрічі із лідером Росії Володимиром Путіним. Про це за підсумками зустрічі у Вашингтоні із американським президентом, а також сімома європейськими лідерами повідомив сам Зеленський. До того ж, президент України не висуває передумов для такої зустрічі, щоб не дати Кремлю можливості такий саміт зірвати. У Кремлі готовність зустрічатися із Зеленським не підтвердили офіційно. Але президент США Дональд Трамп вже повідомив, що готує таку зустріч. У Вашингтоні також обговорили питання гарантій безпеки Україні. Французький президент Макрон навіть заявив, що вони можуть передбачати розгортання військ НАТО в Україні, але лише після припинення вогню. Дональд Трамп запевнив, що США не стоятимуть осторонь і долучаться до гарантій безпеки. Про що ще домовились у Вашингтоні? Огляд ключових моментів і заяв саміту.