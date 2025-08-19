ОВА: сили РФ вночі масовано атакували Полтавщину, є влучання

Російські війська вночі масовано атакували Полтавщину, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.



За його словами, пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.



Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



