ОВА: сили РФ вночі масовано атакували Полтавщину, є влучання

Атака РФ спричинила пошкодження адмінбудівель підприємств енергетичного сектору та залишила без електропостачання понад 1500 абонентів у Лубенському районі. Фото ілюстративне
Атака РФ спричинила пошкодження адмінбудівель підприємств енергетичного сектору та залишила без електропостачання понад 1500 абонентів у Лубенському районі. Фото ілюстративне

Російські війська вночі масовано атакували Полтавщину, зафіксовані влучання та падіння уламків у Кременчуцькому та Лубенському районах, повідомив голова обласної військової адміністрації Володимир Когут.

За його словами, пошкоджені адмінбудівлі місцевих підприємств енергетичного сектору, у Лубенському районі унаслідок атаки без світла залишилися 1471 побутових та 119 юридичних абонентів.

Люди не постраждали.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


