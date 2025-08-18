Сили РФ ударили балістикою по Слов’янську під час переговорів у Вашингтоні – є жертви

Російські військові завдали удару балістичною ракетою по Слов’янську на Донеччині пізно ввечері 18 серпня – в час, коли у Вашингтоні тривають багатосторонні переговори про укладення миру у війні РФ та України.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, щонайменше один чоловік загинув, поранення зазнала співробітниця розташованої поруч із місцем удару автозаправної станції.

«Загинув один цивільний житель неподалік, ось тут, на бульварі, адже після вибуху уламки летіли навсібіч. Також поранення зазнала працівниця автозаправної станції», – розповів журналіст.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.