У Сумах через російську атаку пошкоджені будівлі вишу – ДСНС

Російські військові в ніч на 18 серпня завдали ударів по Сумах і Шосткинській громаді, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуцій.

«В обласному центрі пошкоджені будівлі одного з вищих навчальних закладів міста. Виникла масштабна пожежа. Через загрози повторних ударів, рятувальники тимчасово призупиняли роботи. Всі осередки горіння ліквідовані. В Шосткинській громаді під російський удар потрапив житловий сектор. Вогонь охопив будинки та господарські будівлі. Пожежі ліквідовані», – йдеться в повідомленні.

За попередньою інформацією, постраждалих немає, зазначили в ДСНС.

В обласній військовій адміністрації додали, що російські військові, попередньо, чотирма ударними БпЛА «прицільно вдарили» по цивільній інфраструктурі Сумської громади.

Шосткинську громаду, за повідомленням, також атакували БпЛА. «Ворог ударив по двох старостинських округах. Внаслідок атаки загорівся житловий будинок, пошкоджено й інші цивільні об’єкти – нежитлові будівлі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.