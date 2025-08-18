Удар РФ по Запоріжжю: 17 людей постраждали

Російські військові завдали удару по Запоріжжю вранці 18 серпня, внаслідок чого постраждали 17 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські сили «прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста».

«Вибуховою хвилею й уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс. На місці влучань виникла пожежа – працюють рятувальники, поліцейські й медики», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що серед поранених – підліток.

«Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.