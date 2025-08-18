Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Удар РФ по Запоріжжю: 17 людей постраждали

Російський удар по Запоріжжю, 18 серпня 2025 року
Російський удар по Запоріжжю, 18 серпня 2025 року

Російські військові завдали удару по Запоріжжю вранці 18 серпня, внаслідок чого постраждали 17 людей, повідомив очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

За його словами, російські сили «прицільно намагаються вдарити по критичній інфраструктурі міста».

«Вибуховою хвилею й уламками пошкоджені житлові будинки, будівлі підприємства, торгові приміщення, частково зруйновано зупиночний комплекс. На місці влучань виникла пожежа – працюють рятувальники, поліцейські й медики», – написав він у телеграмі.

У Державній службі з надзвичайних ситуацій уточнили, що серед поранених – підліток.

«Виникло займання торгівельних павільйонів на площі 500 кв.м. Рятувальники ліквідовують пожежі», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Форум

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

XS
SM
MD
LG