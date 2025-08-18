У передмісті Одеси через удар РФ сталася пожежа на обʼєкті паливно-енергетичної інфраструктури – ОВА

Російські військові вкотре атакували Одещину ударними безпілотниками, внаслідок чого в передмісті Одеси виникло займання обʼєкту паливно-енергетичної інфраструктури і двоповерхової будівлі, повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
«Наші рятувальники оперативно ліквідували потужну пожежу. До гасіння залучався пожежний потяг «Укрзалізниці». За попередньою інформацією, загиблих і постраждалих немає», – повідомив він.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
