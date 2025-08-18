У Харкові через удар РФ загинули три людини, 17 – постраждали – влада

У Харкові, де вдосвіта 18 серпня зафіксували влучання російських «Шахедів» в Індустріальному районі, відомо про трьох загиблих, серед яких – мала дитина, повідомила місцева влада. Ще 17 людей постраждали, серед них – шестеро дітей.

Як повідомив міський голова Ігор Терехов, один із ударів був по багатоповерховому житловому будинку.

«У житловому будинку, в який влучив «Шахед», пожежа у двох підʼїздах. В одному горять поверхи з другого по четвертий, в іншому – палає останній поверх. Внаслідок обвалу перекриттів є загроза, що під завалами можуть перебувати люди», – написав Терехов у телеграмі.

Пізно ввечері 17 серпня російські військові також завдали удару по Індустріальному району Харкова. Як повідомила влада, внаслідок цього постраждали 11 людей, серед яких 13-річна дитина.

«Всі постраждалі отримали гостру реакцію на стрес. Медики надали всім висококваліфіковану допомогу. Влучання ворожої ракети було в землю біля житлових будинків. Пошкоджено понад 10 багатоповерхових житлових будинків і пʼять припаркованих авто. Вибуховою хвилею вибиті понад тисяча вікон», – повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.