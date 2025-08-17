Влада: Росія вдарила балістикою по Харкову, є постраждалі

У неділю, 17 серпня, російські військові атакували Харків балістичною ракетою, повідомив мер міста Ігор Терехов.

«За попередньою інформацією, ворог вдарив балістичною ракетою по житловій багатоквартирній забудові Індустріального району. Попередньо – є постраждалі. Деталі уточнюємо», – зазначив він.

Згодом голова ОВА Олег Синєгубов уточнив, що внаслідок удару постраждали 13-річна дівчинка, а також двоє жінок віком 21 та 60 років.

Пізніше Синєгубов повідомив, що за допомогою до медиків звернулася також 27-річна жінка. Кількість постраждалих зросла до чотирьох людей. Через деякий час кількість людей, які постраждали внаслідок удару РФ зросла до 8.





Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.