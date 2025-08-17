Доступність посилання

ППО знешкодила 40 російських дронів – Повітряні сили ЗСУ

Військовослужбовець 127-ї окремої бригади ТрО ЗСУ поблизу Харкова готовий відкривати вогонь по російських безпілотниках, 24 травня 2025 року
Військовослужбовець 127-ї окремої бригади ТрО ЗСУ поблизу Харкова готовий відкривати вогонь по російських безпілотниках, 24 травня 2025 року

У ніч на 17 серпня російські військові атакували територію України балістичною ракетою «Іскандер-М» та 60 ударними БпЛА типу «Шахед» і безпілотниками-імітаторами різних типів із п’яти напрямків у Росії, повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

«За попередніми даними, станом на 09:00 протиповітряною обороною збито або подавлено 40 ворожих БпЛА типу «Шахед» і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході країни. Зафіксовано влучання ракети та 20 БпЛА на 12 локаціях у прифронтових районах Харківщини, Донеччини та Дніпропетровщини», – йдеться в повідомленні.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

