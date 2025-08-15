Війська РФ завдали ракетного удару по Дніпровському району, є постраждалий – ОВА

Російські військові 15 серпня атакували Дніпровський район, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
«Дніпровський район. Ракетна атака. Попередньо, є постраждалий. Виникла пожежа. Деталі уточнюємо», – написав він у телеграмі.
Після 16-ї години Повітряні сили попередили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу і закликали жителів Дніпра сховатися в укриття. Після цього ЗМІ писали про звуки вибуху в місті.
Удар був завданий за кілька годин до початку саміту президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна щодо можливого припинення вогню РФ в Україні. Зустріч пройде 15 серпня в найбільшому місті Аляски Анкориджі і буде першою зустріччю російського лідера з чинним президентом США з 2021 року. Як очікується, саміт розпочнеться об 11:00 за місцевим часом (22:00 за київським часом), планується, що він пройде на військовій базі «Елмендорф-Річардсон».
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
