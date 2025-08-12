Білий дім: зустріч Трампа і Путіна пройде в Анкориджі

Зустріч президента США Дональда Трампа із російським лідером Володимиром Путіним 15 серпня пройде в Анкориджі, найбільшому місті штату Аляска, заявила 12 серпня речниця Білого дому Керолайн Левітт.

«Вранці в п’ятницю президент Трамп вирушить через усю країну в Анкоридж, на Аляску, на двосторонню зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним», – сказала Левітт на брифінгу, нагадавши, що розмова буде сфокусована на завершенні війни РФ в Україні.

Відповідаючи на запитання про те, чому на саміт на Алясці, присвячений пошуку шляхів закінчення війни, не запросили президента України Володимира Зеленського, Левітт сказала, що Трамп погодився зустрітися із Путіним після того, як той попросив його про це.

«Президент Росії попросив президента США зустрітися через свого спецпредставника Стіва Віткоффа, який приїжджав до Росії, щоб поговорити з Путіним на його прохання. І тому президент погоджується на цю зустріч на прохання президента Путіна, і мета цієї зустрічі для президента краще зрозуміти, як ми можемо покласти край цій війні», – сказала речниця.

При цьому вона нагадала, що Трамп сподівається і на тристоронню зустріч із Путіним і Зеленським у майбутньому, щоб «нарешті покласти край цьому конфлікту».

Білий дім зазначив, що зустріч Путіна і Трампа пройде в Анкориджі на Алясці, «хоч розглядалися й інші місця».

За словами Левітт, це буде «вправа на слухання» для президента Трампа, бо на зустрічі буде лише одна зі сторін війни.

Тим часом, у МЗС Росії повідомили, що 12 серпня відбулася телефонна розмова міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова із державним секретарем США Марко Рубіо щодо майбутньої зустрічі лідерів.

11 серпня Дональд Трамп припустив можливість «деякого обміну територіями» між Україною й Росією, і висловив невдоволення зауваженнями керівництва України про необхідність конституційного погодження в цьому випадку.

Як пише The Wall Street Journal, Володимир Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело, з’явилося підтвердження, що Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській і Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не віддаватиме свої території Росії. Ні його, ні європейських лідерів на саміт на Алясці не запросили, однак адміністрація США і президент Дональд Трамп залишається на зв’язку з українським і європейськими лідерами. На 13 серпня в них запланована групова відеоконференція, яку скликав канцлер Німеччини Фрідріх Мерц.