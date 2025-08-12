«Не сільгоспугіддя». Чому українці не очікують прориву від зустрічі Трампа і Путіна на Алясці

Багато хто сподівається на прорив від зустрічі президента США Дональда Трампа і очільника Росії Володимира Путіна на Алясці для переговорів щодо завершення війни в Україні.

Проте українці, з якими спілкувалися журналісти Радіо Свобода, не очікують такого результату. Чому так?

Після понад трьох років війни, періодичних мирних переговорів, зірваних термінів і тисяч загиблих у боротьбі України проти вторгнення російських військ, будь-який оптимізм щодо прогресу на переговорах в Алясці 15 серпня –принаймні наразі – українці не поділяють.

Принаймні, такі висновки можна зробити із відповідей людей, з якими поговорило Радіо Свобода на вулицях Києва:

«Нічого не очікую. Є надії, але навряд чи щось буде. Я категорично проти поступок з однієї сторони, але з іншого я розумію, що нам треба якось виходити з цієї ситуації».

«Якщо така зустріч відбудеться, то це добре, щоб сам Трамп побачив, що це за людина. Вимога вийти з Донецької області, з якої я родом - це капкан і я впевнений, що Трамп не настільки дурний, щоб на це повестися».

«Війна в будь-якому випадку не закінчитсья і замість того, щоб будувати надію, треба будувати системність всередині країни. Я з Луганська і для мене будь-які поступки - це втратити можливість показати дитині хоча б раз місце, де я зростав».

«Нема з ким домовлятися, з Путіним. Це давним давно треба було зрозуміти».

Андрій Іллєнко, офіцер батальйону «Свобода» бригади НГУ «Рубіж», теж не очікує прориву від переговорів президентів США і Росії:

...вони залишають абсурдні вимоги, щоб Україна пішла з тих територій, які Московія за 11 років війни не змогла захопити

«Я не бачу ніяких ознак того, що московія (Росія) реально готова говорити про якесь завершення війни, хоча б на якихось мінімально прийнятих для нас умовах.

Мені здається, наразі в них зовсім інший план, і вони залишають завідомо нереалістичні, абсолютно абсурдні вимоги в силі, щоб Україна пішла з тих територій, які Московія за 11 років війни не змогла захопити», – сказав Іллєнко в ефірі Радіо Свобода (Свобода Live).

Андрій Іллєнко, який раніше був депутатом двох скликань, попереджає про можливий розкол в українському суспільстві, якщо вимоги агресора задовольнять:

«Ви думаєте Путін зупиниться після того, як він візьме без бою нашу головну фортецю? У нас буде колосальна деморалізація суспільства і армії. Напевно ж це маячня, це буде початок справжнього пекла»

При цьому військовий не бачить тиску із Вашингтона на Київ, щоб прийняти невигідні для України вимоги:

«Немає жодних ознак того, що Сполучені Штати стануть на цю точку зору. Давайте не будемо забігати наперед і не будемо завідомо займати програшну позицію, що уже отак станеться, що Америка буде на нас тиснути. Я так не думаю, тому що ці вимоги Московії надто абсурдні»

При цьому наприкінці липня та на початку серпня зросла кількість українців, які вважають, що США залишаються надійним союзником України, повідомив Київський міжнародний інститут соціології:

42% сприймали США надійним союзником,

а 38% опитаних вважали, що США тиснуть на Україну для неприйнятного миру.

У середу 13 серпня, як очікують, має відбутися консультації керівників ЄС і США перед майбутніми переговорами США-Росія на Алясці.

«Говорити, безумовно, потрібно і особливо потрібно тим людям, які можуть вплинути на Трампа. Він дослуховується до, як мені здається, Мелоні (прем’єр-міністр Італії ), Стармер (прем’єр-міністр Великої Британії) і Мерц (канцлер Німеччини ). Тобто їм зараз треба дуже активно, дуже інтенсивно говорити з Трампом», – сказав в ефірі Радіо Свобода Олег Шамшур, колишній посол України у США.

Він також звертає увагу на важливість внутрішньої ситуації в Україні, яка ключова і для дипломатії:

«Нарешті потрібна консолідація політичних сил, потрібна консолідація суспільства, потрібна чітка розмова з ним, тобто в якійсь ситуації може опинитися Україна, що збираються робити керівництво України»

Для Путіна особиста зустріч із Трампом – без участі Зеленського чи українських посадовців – піднімає його до рівня Трампа і відповідає його позиції, що Зеленський немовби є нелегітимним лідером, а велика угода щодо завершення війни може бути досягнута лише безпосередньо зі Сполученими Штатами.

Подорож до США також вважають своєрідною маленькою перемогою для Путіна, який перебуває під ордером на арешт за воєнні злочини, виданим Міжнародним кримінальним судом. Країни-члени суду зобов’язані його заарештувати, однак Сполучені Штати не є членом, і адміністрація Трампа відкрито критикує Гаазький трибунал.

Втім, політолог Вадим Денисенко в ефірі Радіо Свобода зазначив, що такий висновок є передчасним:

«Я не думаю, що це вихід із міжнародної ізоляції, в даному випадку вихід із міжнародної ізоляції буде тільки тоді, коли буде підписана мирна угода і під цією угодою підпишуться не тільки Сполучені Штати і Росія, але і Україна, і Європейський Союз»

І де ті «сільгоспугіддя»?

В українських соціальних мережах реагують на слова Дональда Трампа на брифінгу 11 серпня, коли він вирішив поділитися власним баченням того, чому російській армії не вдалося на початку повномасштабного вторгнення взяти Київ за кілька днів.

За словами Трампа: російські сили «могли б дістатися Києва всього за чотири години», рухаючись шосе, однак один із генералів ухвалив інше рішення і повів військові колни через сільгоспугіддя, де техніка загрузла.

«Не знаю, хто цей генерал, але, знаючи Володимира (Путіна), він уже точно не на посаді», – сказав 47-й президент США.

«Не знаємо де та багнюка у Гостомелі. А, може в небі багнюка була! Та й така, що в ній 150 російських гелікоптерів застрягли!», – коментують українці у соцмережах.

Питають: «А чиї ж того колони із зетками були спалені на шосе?».

Або уточнюють чи саме так виглядають «сільгоспугіддя» за версією Дональда Трампа, перепощуючи відео заблокованих і розбитих російських колон.

