Кілька днів залишається до саміту лідерів США та Росії на Алясці, який має відбутися 15 серпня. Найважче питання – це територіальне питання. Адміністрація Дональда Трампа припускає певні «територіальні компроміси». Україна та Європа проти того, щоб питання територій узгоджувалось між США та Росією, а потім це рішення якось нав’язувалося Україні. Окрім цього в питанні контролю чи обміну територій є кілька різночитань…

Із одного боку Москва вважає, що можна вимагати зміни належності територій ДО згоди на перемир’я, а Україна та Європа наполягають, що треба СПОЧАТКУ погодитися на перемир’я і розпочати його, а потім вирішувати територіальні питання.

Ні, ясна річ, Київ не збирається торгувати своїми територіями і ніколи не визнає тимчасово окуповані Росією свої території російськими – включно з Кримом.

Але зараз для припинення бойових дій, вочевидь, мова йтиме про територіальний контроль. І тут є також різні варіанти, про які говорять політики та ЗМІ.

«Компроміси з обох боків»

Дональд Трамп сказав днями, що будь-яке рішення «може включати обмін територіями».

Віцепрезидент США Джей Ді Венс зі свого боку зауважив, що і Україна і Росія мають бути обидві готові до компромісів, але водночас він зауважив, що США націлені на врегулювання конфлікту «з урахуванням поточної лінії зіткнення».

Генсек НАТО Марк Рютте в інтерв’ю CBS News також визнав реальність того, що Росія контролює частину довоєнної території України

Росія контролює де-факто частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре

«Коли йдеться про питання території, коли йдеться про визнання, наприклад, можливо, в майбутній угоді, що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути ефективне визнання, а не політичне визнання де-юре», – зазначив Рютте.

Американський сенатор-республіканець Ліндсі Грем, один з найближчих людей до Трампа і його приятель, заявив, що Росія та Україна муситимуть обмінятися певними територіями для припинення війни, але це буде можливо лише після того, як Україна отримає гарантії безпеки.

«Хочу бути з вами чесним: Україна не вижене кожного росіянина, а Росія не візьме Київ, тож у підсумку буде певний обмін територіями», – сказав Грем телекомпанії NBC News за кілька днів до саміту на Алясці.

Отже, про які територіальні компроміси йдеться: хто що вимагає і хто з чим не погоджується? Точної картини напевно не має ніхто, але з повідомлень ЗМІ відомо про таке.

Донецька область

Широко обговорюють нібито вимогу президента Росії Володимира Путіна, передану через американського спецпосланця Стіва Віткоффа, про готовність до перемир’я в обмін на вихід ЗСУ у усієї Донецької області. Нині російська армія та підтримувані нею бойовики так званої «ДНР» контролюють майже дві третини території Донецької області.

У підсумку буде певний обмін територіями

Треба зауважили, що від контролем росіян та бойовиків з угруповання «ЛНР» перебуває десь біля 98 відсотків Луганської області.

Тобто, фактично Путін хоче контроль на усім Донбасом і виставляє це як умову згоди на перемир’я.

Треба сказати, що вихід на адміністративні межі Луганської та Донецької областей вже тривалий час розглядається як стратегічна мета Росії у війні, але просування в Донецькій області дається російській армії дуже й дуже повільно і з величезними втратами.

В Україні негативно сприйнято це нібито наполягання Кремля на виході СУ з Донецької області.

Річ у тім, що за той регіон велись запеклі бої і ЗСУ не можуть просто так взяти й вийти з суверенної української території.

По-друге, такий вихід означав би здачу дуже потужно укріпленого району довкола агломерацій Краматорська та Слов’янська. Там збудована потужна фортифікаційна лінія оборони – деякі укріплення ще з часів проведення АТО на Донбасі.

Тай вихід росіян та адмінмежі Донецькою області автоматично поставив би під загрозу Дніпропетровську область, а також Харківщину. Фактично це б відкрило шлях росіянам на четверте місто України – Дніпро, а також на друге за величиною місто України – Харків.

Тому, ясно, що Україна не збирається віддавати Росії неокуповану частину Донеччини.

Південь України

Тут багато неясності щодо того, що почув – і чи розібрався в тому, що саме почув – спецпосланець Трампа Віткофф від Путіна шостого серпня.

За одними даними, кремлівський керманич ніби був не проти заморозити нинішню лінію фронту в Херсонській та Запорізькій областях. Зараз під російським контролем перебуває 72-73 відсотки кожної з областей – Херсонщини і Запорізької області.

За іншими даними, Путін нібито в обмін за повний контроль над Донеччиною, ніби згоден був би вивести свої війська повністю з Херсонської та Запорізької областей.

Тобто, після вже п’ятих перегорів Віткоффа й Путіна не до кінця зрозуміло, чи саме це запропонував Путін і чи правильно його зрозумів Віткофф.

На цю плутанину звертає увагу західна преса – що саме почув і чи вірно зрозумів Віткофф Путіна стосовно півдня України?

Інші можливі компроміси

Серед інших територіальних компромісів назвали нібито можливість передачі Україні контролю над Запорізькою АЕС, яка попала під контроль російської армії в перші тижні повномасштабного вторгнення в 2022 році.

Брак єдності серед наших західний партнерів це те, що РФ буде експлуатувати по повній

Також говорили і про нібито можливість повного виходу росіян з Харківської області – нині під їхнім контролем перебуває десь два відсотки території Харківської області після того, як ЗСУ виграли битву за Харків на початку вересня 2022 року.

Раніше – кілька місяців тому – піднімалася хвиля протестів проти нібито готовності адміністрації Трампа визнати де-юре російську окупацію Криму. Але потім, це було спростовано.

Все ж нині і Україна і Європа схиляються до того, щоб зафіксувати де-факто нинішню лінію зіткнення, оголосивши перемир’я, а потім вже щоб почалась серйозна дипломатична робота по широкому, довготерміновому врегулюванню для досягнення тривкого миру з гарантіями не повторення агресії проти України.

Але чи так само думає Вашингтон?

«Як цікаво виходить. Віце-президент США говорить можливо навіть про юридичне закріплення нової територіальної реальності. Генсек НАТО балансує. Головна дипломатка ЄС найбільш послідовна і апелює до міжнародного права, – пише у фейсбуці український аналітик Микола Бєлєсков. – І цей брак єдності серед наших західний партнерів це те, що РФ буде експлуатувати по повній».