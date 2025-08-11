Доступність посилання

Новини | Політика

Рютте допустив, що мирна угода може передбачати де-факто визнання контролю РФ частини території України

Марк Рютте каже, що слід визнати на даний момент, що Росія контролює частину території України
Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив, що майбутня мирна угода може передбачати де-факто визнання окупації Росією частини території України.

«Ми повинні визнати на даний момент, що Росія контролює частину території України. І питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, зокрема що це означає з точки зору гарантій безпеки для України», – сказав Рютте американському телеканалу ABC News у неділю.

Він наголосив на розмежуванні між визнанням «де-факто» та «де-юре» в територіальних питаннях.

«Коли йдеться про все це питання території, коли йдеться про визнання, наприклад. Можливо, в майбутній угоді (буде), що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути фактичне визнання, а не політичне де-юре».

Як приклад він нагадав невизнання Заходом радянської окупації країн Балтії з 1940 по 1991 рік.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч Трампа і Путіна стане важливим випробуванням.

Напередодні лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії оприлюднили спільну заяву, в якій, серед іншого, наголосили, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело,Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.


