Рютте допустив, що мирна угода може передбачати де-факто визнання контролю РФ частини території України

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте допустив, що майбутня мирна угода може передбачати де-факто визнання окупації Росією частини території України.



«Ми повинні визнати на даний момент, що Росія контролює частину території України. І питання полягатиме в тому, як рухатися далі після припинення вогню, зокрема що це означає з точки зору гарантій безпеки для України», – сказав Рютте американському телеканалу ABC News у неділю.



Він наголосив на розмежуванні між визнанням «де-факто» та «де-юре» в територіальних питаннях.



«Коли йдеться про все це питання території, коли йдеться про визнання, наприклад. Можливо, в майбутній угоді (буде), що Росія контролює де-факто, фактично частину території України, це має бути фактичне визнання, а не політичне де-юре».



Як приклад він нагадав невизнання Заходом радянської окупації країн Балтії з 1940 по 1991 рік.



Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що зустріч Трампа і Путіна стане важливим випробуванням.

Напередодні лідери Франції, Італії, Німеччини, Польщі, Великої Британії, Фінляндії та Європейської комісії оприлюднили спільну заяву, в якій, серед іншого, наголосили, що «шлях до миру в Україні не може бути прокладений без участі України».

8 серпня президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести 15 cерпня на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ. Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області». Згодом, як повідомило The Washington Post обізнане джерело,Путін не готовий відмовитися від претензій на захоплені Росією території в Херсонській та Запорізькій областях.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.



