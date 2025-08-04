Президент Чехії: тимчасова окупація РФ частини української території може бути ціною виживання України

Тимчасова окупація Росією частини української території може бути ціною виживання України як суверенної держави, вважає президент Чехії Петр Павел. Про це він сказав в інтерв’ю BBC.

«Наразі Україна, при всій підтримці Заходу, не в змозі звільнити окуповані території в короткі терміни без великих людських втрат. Ми хочемо, щоб вона вижила як незалежна суверенна країна», – сказав він.

На його думку, було б несправедливо з боку Заходу тиснути на Україну, щоб вона негайно звільнила всі окуповані території. За його словами, Захід не хоче знищення української нації, а прагне України як незалежної суверенної держави.

«Якщо ціна її виживання полягає в тому, що частина території буде тимчасово окупована, то нехай так і буде», – сказав він, додавши, що Захід ніколи юридично не визнає ці окуповані території російськими.

Президент Чехії вважає, що необхідно продовжувати надавати військову допомогу Україні, але війну не можна виграти на полі бою – більш потужним інструментом для того, щоб змусити Москву сісти за стіл переговорів, є економічний тиск з боку США та Європи.

24 лютого 2022 року Росія атакувала Україну на землі і в повітрі по всій довжині спільного кордону. Для вторгнення на Київщину із наміром захопити столицю була використана територія Білорусі. На півдні російська армія, зокрема, окупувала частину Запорізької та Херсонської областей, а на півночі – райони Сумщини та Чернігівщини.

Повномасштабне вторгнення президент РФ Володимир Путін називає «спеціальною операцією». Спочатку її метою визначали «демілітаризацію і денацифікацію», згодом – «захист Донбасу». А у вересні та на початку жовтня Росія здійснила спробу анексувати частково окуповані Запорізьку, Херсонську, Донецьку та Луганську області. Україна і Захід заявили, що ці дії незаконні. Генасамблея ООН 12 жовтня схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ окупованих територій України.

На частині Луганщини та Донеччини бойові дії розпочалися у 2014 році. Тоді ж Росія окупувала український півострів Крим.