Генасамблея ООН схвалила резолюцію, яка засуджує спробу анексії РФ територій України

Генеральна асамблея Організації Об’єднаних Націй переважною більшістю голосів проголосувала за проект резолюції, яка засуджує спробу анексії РФ чотирьох областей України.

«За» ухвалення резолюції проголосували представники 143 країн, «проти» – 5, «утрималися» – 35.

Для ухвалення резолюції потрібна була підтримка двох третин членів органу, який складається зі 193 представників.

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ООН запланувала засідання 10 жовтня, щоб обговорити нещодавню спробу анексії Росією чотирьох окупованих українських територій, що є порушенням міжнародного права. Але на засіданні переважно йшлося про засудження масованих обстрілів Росією української території 10 жовтня, внаслідок чого, за останніми даними, загинули 14 і поранені 97 людей, а також пошкоджені об’єкти інфраструктури, житлові будинки, школи, дитячі майданчики, музеї.

Росія ще з 2014 року називала Донецьку та Луганську області України окремими «республіками», а днями Володимир Путін підписав укази про визнання «незалежності» українських Херсонської та Запорізької областей, частину яких окупувала російська армія. На цьому тлі 30 вересня Путін підписав укази про «приєднання» до РФ частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Україна і Захід вважають фіктивними і незаконними, як самі псевдореферендуми, так і указ про фактичну анексію української території.