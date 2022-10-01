«Пішов шляхом Гітлера». Якими будуть наслідки спроби Путіна анексувати нові території України?

Що означає спроба анексії Росією окупованих територій України для жителів цих регіонів? З якими наслідками стикнеться Кремль після таких дій? Яку роль у війні зіграє спроба Росії анексувати нові українські території? Це зʼясовував проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

Президент Росії Володимир Путін 30 вересня підписав укази про так зване «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України.

30 вересня підписав укази про так зване «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих територій Запорізької, Херсонської, Донецької та Луганської областей України. Підписання за участі очільників підконтрольних Москві окупаційних адміністрацій відбулося в Кремлі. Під час виступу Путін повторив свої звичні тези про «дискримінацію російської мови в Україні» та нібито «волевиявлення» жителів окупованих територій.

Напередодні Путін підписав укази про визнання так званої «незалежності» окупованих російською армією територій України. В указах президент Росії посилається нібито на «принципи міжнародного права», а також результати так званих референдумів, які Кремль проводив на окупованих територіях України 23–27 вересня.

Україна та багато інших країн називають ці так звані голосування фіктивними і незаконними, вказуючи на те, що «вони пройшли в умовах окупації та бойових дій, всупереч національному законодавству і міжнародним нормам».

Коли Путін підписав укази про так зване «приєднання» до Росії окупованих територій, президент Володимир Зеленський оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО. За його словами, Українська держава «вже де-факто пройшла свій шлях до Північноатлантичного Альянсу». Також Зеленський зазначив, що «Україна готова до переговорів з Росією, але з іншим президентом, не з Путіним».

оголосив про подачу Україною заявки на пришвидшений вступ до НАТО. За його словами, Українська держава «вже де-факто пройшла свій шлях до Північноатлантичного Альянсу». Також Зеленський зазначив, що «Україна готова до переговорів з Росією, але з іншим президентом, не з Путіним». Сполучені Штати Америки у відповідь на дії Росії 30 вересня оголосили про нові санкції, у Білому Домі їх назвали «швидкими та жорсткими». Президент Джо Байден наголосив, що «США продовжать мобілізувати міжнародну підтримку для України, надавати Україні устаткування, необхідне для захисту». Нові санкції стосуються російських та білоруських посадовців і їхніх родин, оборонного комплексу Росії, експортні обмеження та інші заходи. Їх впроваджуватимуть у Міністерстві фінансів США, Державному департаменті та американському Міністерстві торгівлі, повідомили в Білому домі.

«Закінчення логічного фарсу»

Депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань у коментарі «Новинам Приазов’я» зазначив, що проведення так званих референдумів і швидке оголошення Путіним «приєднання» окупованих територій до Росії пов'язане з просуванням на фронті української армії.

«Це закінчення логічного фарсу, який був проведений в Херсоні під назвою референдум, і це його логічне закінчення. Ми всі розуміємо, що останнім часом саме час почав грати проти Путіна і поступова деокупація українських земель від ворога, те, що відбулось на Харківщині, те, що зараз відбувається на сході, і в Херсонській області», – сказав депутат.

«Ми бачимо стале просування наших Збройних сил і деокупації територій. Саме це викликало терміновість проведення цих псевдореферендумів, псевдодійств на окупованих територіях. Саме таким поспіхом вони були проведені. Ми всі розуміємо, що вони абсолютно фейкові і не містять під собою будь-якого волевиявлення. Окупанти використали це саме для того, щоб закінчити ось цими підписаннями договорів», – прокоментував Хлань.

Я так розумію, наступний етап – це буде шантаж з використовування ядерної зброї

Він вважає, що спроба Росії анексувати частину територій півдня і сходу України є підготовкою до «ядерного шантажу».

«Це нічого не міняє, бо це все буде відбуватися і надалі. Надалі вони поспіхом ухвалюватимуть рішення в своєму парламенті. І після закінчення всіх юридичних процедур будуть вдаватися до ядерного шантажу. Я так розумію, наступний етап – це буде шантаж з використовування ядерної зброї», – додав Хлань.

«Перетворити на сіру зону»

Депутат Запорізької обласної ради від міста Мелітополя Павло Тімофєєв зазначив, що посилання Путіна при спробі анексії на норми міжнародного права не має під собою жодного підґрунтя.

«Путін так поспішав анексувати Запорізьку область, що забув, що потрібно керуватися хоча б певними міжнародними нормами. По-перше, він каже про те, що є декларація ООН про право самовизначення корінних народів і тому в своїх указах він пише про корінний народ Запорізької області. Ну, вибачте, немає корінного народу Запорізької області. У нас країна унітарна, всі, хто проживає на території України є українцями, ми корінний народ – українці самовизначилися в 1991 році і живемо далі», – сказав депутат.

Путін хоче перетворити територію Запорізької області в чергову «ЛНР», «ДНР», Абхазію і так далі, де – територія безправ'я

Він переконаний, що Росія прагне зробити з окупованих територій півдня України чергову «сіру зону».​

«Юридичних наслідків немає, а практичні наслідки – Путін хоче перетворити територію Запорізької області в чергову «ЛНР», «ДНР», Абхазію і так далі, де – територія безправ'я, де бандити в погонах, бандити з ФСБ, де не буде ніколи економічного розвитку, бо жоден інвестор не прийде в «сіру зону»​, де не працюють жодні норми, правила, жодні закони», – наголосив Тімофєєв.

«Фактичне оголошення війни»

Професор кафедри міжнародних відносин Національного авіаційного університету Максим Ялі називає спробу Кремля анексувати частину територій півдня і сходу України «крапкою неповернення».

«Головний висновок – це є крапкою неповернення. Це фактично оголошення війни всьому Заходу. Насправді більша частина звернення [Путіна] була присвячена якраз Заходу, нагадав всі так звані гріхи колективного Заходу проти Китаю, проти Індії, які допомагають Росії утримати економіку від тотального краху, закуповуючи їхні електроносії. Спроба об’єднати весь антизахідний світ. Тобто, переважна частина була якраз присвячена зверненню до мешканців інших країн, а не нині окупованих територій», – зазначив Ялі.

«Чому крапка неповернення? Тому що зрозуміло, що ані Захід, ані Україна не визнає анексію і війна переходить на зовсім інший етап», – додав він.

Політолог також зазначив, що в Кремлі намагалися відтворити «атмосферу», яка панувала 2014 року під час спроби анексії Криму.

«Це прецедент безумовно, коли країна визнає незалежність окремих територій, навіть не псевдореспублік, які він утворив на Донбасі. Навіть поспіхом не заморочувався, щоб робити щось на кшталт того, що вони зробили у 2014 році на окупованих територіях Донбасу», – каже Ялі.

Це намагання повторити ефект від «Крим наш» у 2014 році, об’єднати суспільство для війни з Заходом і Україною. Але цього не вдасться

«Що стосується російської аудиторії – це намагання повторити ефект від «Крим наш» у 2014 році, об’єднати суспільство для війни із Заходом і Україною. Але, звичайно, на тлі успіхів ЗСУ протягом останнього місяця, це насамперед на харківському напрямку, цього не вдасться», – вважає політолог.

На окупованій частині півдня України проходитиме подальша фільтрація і примусова паспортизація, прогнозує Максим Ялі.

«Там буде тривати фільтрація, звичайно, примусова паспортизація. Тому що, звичайно, на тих територіях, які вони окупували у 2022 році, невеличка кількість лише людей, які там залишилися, встигли прийняти російське громадянство. Буде звичайно тотальна паспортизація, боротьба і виявлення тих, хто не згоден з окупацією. Тобто там будуть жорсткіші міри для виявлення тих людей, які позитивно налаштовані до України. Репресії, репресії і ще раз репресії», – переконаний політолог.

На думку експерта, інтенсивність бойових дій найближчим часом буде лише зростати. Він наголосив, що ударами по цивільних у Дніпрі, Запоріжжі, Миколаєві Росія намагається примусити Україну до капітуляції.

Кількість обстрілів важким озброєнням, ракетами радянського зразка, авіаційні обстріли будуть зростати

«Але, звичайно, також зрозуміло, що інтенсивність бойових дій значно зросте. Можливо не одразу. Зараз для них програма мінімум – максимум протягом місяця-двох втримати фронт, щоб зберегти ті території, які поки що є, які залишаються окупованими. Але паралельно кількість обстрілів важким озброєнням, ракетами радянського зразка, авіаційні обстріли, вони будуть зростати», – вважає Ялі.



Разом із цим він додав, що згодом російська армія цілком може повторити спробу захопити Київ.

«Путін «спалив мости​» ​

Російський політичний емігрант, колишній аналітик партії «Єдина Росія» Леонід Власюк вважає, що Путін не готовий приймати поразку у війні з Україною і «буде йти до кінця».

Єдине, що може Путіна зупинити – державний переворот

«Підписання цих документів і все, що сталося, можна розцінювати лише як спробу уникнути поразки. Але знаючи характер Путіна, поразка йому – це неприпустимо і смертельно. Він піде до кінця, на жаль. І ось ті загрози, які він робить про ядерну зброю, вони можливі. Єдине, що може його зупинити – це невиконання наказу в одній із систем, що відбуваються, або державний переворот. Радості особливої це навряд чи викличе в Росії і цей ура-патріотичний виступ викличе ще більш суттєве потрясіння в економіці і прискорить відтік майбутніх мобілізованих з Росії і тепер, мабуть, побіжать вже остаточно», – зазначив політексперт.

Леонід Власюк також зазначив, що Росія перебуває на межі «достатньо серйозних проблем»: «Україна перемагає, будуть спроби шантажем, ядерним шантажем, спроби використання ядерної зброї. Може воно навіть буде використано, але в цьому випадку це тільки прискорить падіння Росії та розвал держави».

Аналітик зауважив, що у своїй промові Путін чітко «визначив своїх ворогів» та «спалив мости».

Він розуміє, чим усе це йому закінчитися, він пішов шляхом Гітлера

«Я уважно слухав усе, що він казав, були вимовлені всі погрози, були позначені вороги і тепер він спалив за собою всі мости. Він не має виходу, він повинен або здатися ганебно, або спробувати виграти, або померти. Виграти не вийде, вибір невеликий – померти, тому що здатися він не може. Він розуміє, чим усе це йому закінчитися, він пішов шляхом Гітлера», – вважає Власюк.

Він також впевнений, що вступ України до НАТО пришвидшить поразку Росії у війні.

«Без шансів на переговори»

Російський опозиційний політик, полковник ФСБ у відставці Геннадій Гудков вважає, що спроба анексії окупованих територій України лише погіршує становище Росії. На його думку, Путін перекреслив усі шанси на переговори з керівництвом України.

«По-перше, ми знаємо про заяву Зеленського спочатку, що після цього підписання – жодних переговорів, тобто, війна до кінця, до звільнення всіх окупованих територій. Тобто, таким чином тепер Зеленський не має шляху назад. Він зробив це публічно на очах усього народу. Значить, він буде це рішення виконувати», – пояснив Гудков.

Путін сам пиляє під собою гілку. Він дуже активно пиляє і скоро сук впаде разом із ним остаточно

«Путін закреслив собі навіть найменшу нагоду сісти за стіл мирних договорів, а йому це потрібно, щоб зберегти свою владу. Він про це мріє. У нього більше немає іншого завдання, окрім як вийти з війни та зберегти свою владу. Він сам пиляє під собою гілку. Він дуже активно пиляє і скоро сук впаде разом із ним остаточно», – каже політик.



Геннадій Гудков також вважає, що Путін шантажуватиме Україну та її союзників застосуванням ядерної зброї. Україна та НАТО готуються до відповіді Путіну на ядерні погрози, додав політик.

«Раз Путін створює можливість шантажувати ядерною зброєю, я думаю, що зараз Україна і НАТО створять можливість для цього. Україна отримає карту на вступ до НАТО, а це майже членство: «Так що Путін, май на увазі, будь-який твій удар – це удар по НАТО. Ти у своїй доктрині прикрив своє лайно, а ми тобі відповідаємо, що в нас теж є такі правові підстави шибонути в тебе все, що тільки можна, якщо ми захочемо», – пояснив опозиціонер.

Не знаю жодного завойовника, який завдав би більшої шкоди своїй країні, ніж це робить Путін зараз

Гудков при цьому вважає, що Путін не передасть владу комусь іншому. Політолог переконаний, що президент РФ не буде спиратися на наступника. Він також зазначив, що «Путін знищить Росію, як державу, як націю, як багатовікову історію».



«Цей удар Путіна вже настільки колосальний, що я не знаю жодного завойовника, який завдав би більшої шкоди своїй країні, ніж це робить Путін зараз. Він найгірший завойовник Росії за всю тисячолітню історію», – висловився Гудков.

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що Вашингтон «підтримує політику відкритих дверей НАТО», коментуючи заявку України на вступ.

заявив, що Вашингтон «підтримує політику відкритих дверей НАТО», коментуючи заявку України на вступ. Очільниця МЗС Канади, у свою чергу, заявила: «Ми завжди вірили, що Україна має бути частиною НАТО».

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс, міністр закордонних справ Литви Габріеліус Ландсбергіс і міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу повідомили, що повністю підтримують вступ України до НАТО у пришвидшеному порядку.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ заявив, що Альянс не визнає спроб Росії анексувати українські території, а двері НАТО «лишаються відкритими» для вступу нових членів.