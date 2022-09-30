Блінкен: США запровадять візові санкції проти 910 осіб через зазіхання РФ на цілісність України

Сполучені Штати «однозначно відкидають» спроби Росії змінити міжнародно визнані кордони України заявив державний секретар США Ентоні Блінкен 30 вересня.

Він назвав псевдореферендуми на окупованих територіях «очевидним порушенням міжнародного права та Хартії ООН».

«У відповідь Сполучені Штати та наші союзники та партнери забезпечують швидкі та серйозні наслідки на нових посадових осіб російського уряду, членів їхніх сімей, російських і білоруських військових чиновників, а також мережі оборонних закупівель, в тому числі міжнародних постачальників, які підтримують військово-промисловий комплекс Росії», – заявив він.

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Блінкен також застеріг, що Вашингтон притягне до відповідальності будь-яку особу, компанію чи країну за економічну чи політичну підтримку зазіхань РФ на українські території. Він зазначив, що це зобов’язання підтримали й інші країни «Групи семи».

«Державний департамент працює над впровадженням візових обмежень проти 910 осіб включно з військовослужбовцями Російської Федерації, білоруськими військовими посадовими особами та ставлениками Росії за порушення суверенітету, територіальної цілісності та політичної незалежності України», – повідомив державний секретар.

Він також громадянина Росії Очур-Суге Монгуша, який, за даними проєкту Bellingcat, катував та вбив українського військовополоненого. За заявою Блінкена Монгуш і його найближчі родичі також не матимуть права на в’їзд до Сполучених Штатів.

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Президент США Джо Байден теж прокоментував останні заяви з Москви про нібито приєднання окупованих регіонів України, назвавши дії Кремля нелегітимними.

«Сполучені Штати завжди шануватимуть міжнародно визнані кордони України. Ми продовжуватимемо підтримувати зусилля України з відновлення контролю над своєю територією шляхом зміцнення її військової та дипломатичної позиції», – пообіцяв Байден.

Раніше 30 вересня президент Росії Володимир Путін підписав укази про «приєднання» до Російської Федерації частково окупованих Запорізької, Херсонської, Донецької та окупованої Луганської областей України.

Україна, країни Заходу і багато інших країн світу вже заявили, що не визнають анексію і, як і раніше, вважатимуть Херсонську та Запорізьку області, як і Донецьку та Луганську, суверенною територією України.