Пентагон про витоки на Nord Stream: поки що зарано говорити про відповідальних

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що ще занадто рано говорити про те, хто може стояти за витоками на газопроводі Nord Stream, повідомляє агенція Reuters.



«З точки зору атаки або пошкодження трубопроводу на даний момент я думаю, що є багато припущень. Але, відверто кажучи, поки не буде проведено повне розслідування, ніхто не зможе точно визначити, що сталося», – сказав він 29 вересня на прес-конференції на Гаваях.



Остін додав, що він обговорив цей інцидент зі своїм датським колегою, який повідомив, що «пройде кілька днів, перш ніж він зможе залучити потрібну команду, щоб оглянути місце події і спробувати якнайкраще визначити, що сталося».



«Поки ми не отримаємо додаткову інформацію або не зможемо провести подальший аналіз, ми не будемо спекулювати про те, хто міг бути відповідальним», – сказав Остін.

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Німецькі органи безпеки та Федеральна розвідувальна служба Німеччини вважають те, що сталося, актом диверсії, пише газета. Аналогічну заяву зробив представник ЄС Жозеп Боррель і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

При цьому ні НАТО, ні ЄС не звинуватили нікого конкретно у витоках газу, що сталися на тлі побоювань щодо зростаючої енергетичної кризи, в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника у відповідь на неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

Речник президента Росії Дмитро Пєсков відповів на заяви, що диверсію могла зробити Росія, назвавши таку версію «абсурдною».

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Протягом тижня було виявлено чотири витоки російського газу на Nord Stream – два в данській зоні та два у шведській – у двох російських підводних трубопроводах, призначених для транспортування природного газу до Німеччини.

Сейсмологи зі Швеції та Данії заявили, що вони зафіксували потужні вибухи в Балтійському морі, що змусило шведську поліцію розпочати розслідування можливої диверсії. Інцидент спричинив стрибок цін на природний газ у Європі.

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Витоки сталися перед відкриттям 27 вересня трубопроводу Baltic Pipe, що постачатиме норвезький газ до Польщі, яка раніше значною мірою покладалася на постачання з Росії.