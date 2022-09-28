Der Tagesspiegel: гілки «Північних потоків», можливо, не підлягають відновленню

Постраждалі в ході ймовірної диверсії лінії трубопроводів «Північний потік» і «Північний потік-2» на дні Балтійського моря могли отримати такі серйозні пошкодження, що ніколи не зможуть знову бути в експлуатації, пише газета Der Tagesspiegel із посиланням на джерела у німецьких спецслужбах.

Офіційно цю інформацію не підтверджували.

Пошкодження на газопроводах, що ведуть із Росії до Німеччини, було зафіксоване в ніч проти 26 вересня. Витік триває, німецька влада вважає, що якщо пошкоджені фрагменти швидко не відремонтувати, солона вода викличе незворотну корозію в трубопроводах, повідомили Tagesspiegel в урядових колах.

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Тим часом, як повідомило енергетичне агентство Данії, більше ніж половина газу вже вийшла з пошкоджених газопроводів, таким чином, в неділю вони будуть порожніми.

Німецькі органи безпеки та Федеральна розвідувальна служба Німеччини вважають те, що сталося, актом диверсії, пише газета. Аналогічну заяву зробив представник ЄС Жозеп Боррель і генсекретар НАТО Єнс Столтенберґ.

При цьому ні НАТО, ні ЄС не звинуватили нікого конкретно у витоках газу, що сталися на тлі побоювань щодо зростаючої енергетичної кризи, в той час, як західні країни відмовляються від Росії як постачальника у відповідь на неспровоковане вторгнення Москви в Україну.

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що витік газу, ймовірно, є результатом «терористичної атаки», здійсненої Москвою.

Журнал Der Spiegel напередодні повідомив, що німецькі спецслужби могли заздалегідь отримати попередження про можливу диверсію. За даними видання, розвідці про це повідомила американська спецслужба ЦРУ.

Як стверджується, Берлін отримав дані влітку. Видання не повідомляє, як на інформацію міг відреагувати німецький уряд.

В урядових колах Німеччини вважають, що через складність диверсії її могла здійснити лише держава. Євросоюз пригрозив жорсткою реакцією винуватцям. Ведеться розслідування. Німецька влада готує нові заходи щодо захисту енергетичної інфраструктури і телекомунікаційних кабелів, у тому числі підводних.

Норвегія 28 вересня заявила, що до охорони її нафтових та газових родовищ, а також нафто- та газопроводів буде залучено збройні сили країни та НАТО. Посилити приватну охорону своїх об’єктів мають намір і самі нафто- та газодобувні норвезькі компанії.

Кремль можливе припинення експлуатації трубопроводів не коментував. Речник президента Росії Дмитро Пєсков відповів на заяви, що диверсію могла зробити Росія, назвавши таку версію «абсурдною».

Після аварії робочою залишається одна з двох, неушкоджена, гілка газопроводу «Північний потік-2». Газопровід не був введений в експлуатацію через повномасштабну війну Росії в Україні. Німецька преса впевнена, що Берлін не піде на запуск гілки.

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