Подоляк назвав «терактом» витік газу з «Північного потоку»

Повідомлення про витік газу з російського газопроводу «Північний потік-1» є актом агресії проти Європейського союзу, заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк 27 вересня.

«Масштабний «витік газу» з ПП-1 – це не що інше, як спланований Росією теракт та акт агресії в напрямку ЄС. Росія хоче дестабілізувати економічну ситуацію в Європі та викликати паніку перед зимою», – вважає представник ОП.

Він додав, що найкращою відповіддю було б надання Україні танків – «особливо німецьких».

27 вересня Швеція попередила про два витоки, виявлені в трубопроводі «Північний потік-1», незабаром після того, як було виявлено інший витік на сусідньому трубопроводі «Північний потік-2», що змусило Данію обмежити судноплавство в радіусі п’яти морських миль.

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Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Однак в обох трубопроводах все ще містився газ під тиском.