На тлі відкриття альтернативного газопроводу в ЄС сталися витоки газу на Nord Stream

Швеція та Данія розслідують випадки витоків на двох російських газопроводах, що пролягають дном Балтійського моря, які компанія-оператор назвала «безпрецедентними».

27 вересня Швеція попередила про два витоки, виявлені в трубопроводі «Північний потік-1», незабаром після того, як було виявлено інший витік на сусідньому трубопроводі «Північний потік-2», що змусило Данію обмежити судноплавство в радіусі п’яти морських миль.

Москва скоротила потік газу до Європи через «Північний потік-1», перш ніж повністю призупинити його в серпні, стверджуючи, що санкції Заходу спричинили технічні труднощі.

Новий газопровід «Північний потік-2» нещодавно завершили, але Німеччина відмовилася від планів імпорту газу через цей трубопровід за кілька днів до того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому.

Однак в обох трубопроводах все ще містився газ під тиском.

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Компанія Nord Stream AG, яка експлуатує трубопроводи, заявила 27 вересня, що три морські нитки системи газопроводу Nord Stream зазнали, як вона назвала, «безпрецедентних» пошкоджень за один день, додавши, що неможливо сказати, коли система газопроводу запрацює.

«Руйнування, яке сталося в один день одночасно на трьох нитках морських газопроводів системи Nord Stream, є безпрецедентним. Поки що неможливо оцінити терміни відновлення газотранспортної інфраструктури», – заявили в Nord Stream AG.

Речник Кремля Дмитро Пєсков 27 вересня заявив, що не можна виключати можливість того, що витік став наслідком диверсії.

Baltic Pipe – новий підводний трубопровід для доставки норвезького газу до Польщі з річною потужністю 10 мільярдів кубометрів на добу, його мають урочисто відкрити пізніше 27 вересня.