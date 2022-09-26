Газ із російського газопроводу «Північний потік – 2» потрапив у Балтійське море

Влада Данії закликала судна триматися подалі від острова Борнхольм після того, як уночі в цьому районі стався витік газу з російського газопроводу «Північний потік – 2», повідомляє агентство Reuters.

Уряд Німеччини заявив, що перебуває у тісному контакті з данською владою, щоб з’ясувати причини аварії. Міністерство енергетики Данії від коментарів відмовилося.

У ніч на 26 вересня оператор «Північного потоку – 2» повідомив, що тиск у газопроводі впав зі 105 бар до 7. Незважаючи на те, що цей газогін так і не був введений в експлуатацію, його встигли заповнити 300 мільйонами кубометрів газу – за кілька днів до того, як Німеччина скасувала запуск.

Витік стався за день до урочистого запуску Балтійського газопроводу, яким газ із Норвегії надходитиме до Польщі. Таким чином, Варшава прагне повністю відмовитися від російської сировини.

Увечері 26 вересня оператор «Північного потоку – 1» також зафіксував падіння тиску на обох нитках газопроводу. Причини не повідомляють.

Після ухвалення Євросоюзом санкцій проти Росії введення в експлуатацію газопроводу «Північний потік – 2» зупинили, хоча його будівництво вже практично завершилося. Газопровід «Північний потік – 1» продовжив працювати, але в червні російський «Газпром» значно скоротив обсяг поставок, пославшись на складнощі з техобслуговуванням. У Москві відкидають звинувачення, що звучать на Заході про те, що поставки газу обмежуються для політичного тиску на Європу.