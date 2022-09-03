Німецький регулятор та Siemens сумніваються в поясненні «Газпрому» щодо зупинки «Північного потоку»

У російської компанії «Газпром» не було підстав для зупинки роботи «Північного потоку», вважає Федеральне агентство мереж Німеччини.

«Несправності, наведені російською стороною, не є причиною зупиняти роботу (газопроводу – ред.)», – йдеться в заяві німецького регулятора.

Компанія Siemens Energy, яка надає і обслуговує обладнання для компресорної станції «Портова» газопроводу «Північний потік», заявила, що готова здійснити будь-який необхідний ремонт. Водночас вона заперечує, що Росія зверталася з подібними запитами, хоча раніше «Газпром» заявив, що Siemens «виявляє несправності» і «готова усунути підтікання мастила».

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«Ми вже кілька разів зазначали, що на компресорній станції «Портова» достатньо додаткових турбін для роботи «Північного потоку-1», – сказав представник компанії.

У своєму звіті про ситуацію Федеральне агентство мереж заявило, що ситуація з постачанням газу в Німеччині залишається напруженою і що можливе подальше погіршення.

«Однак постачання газу в Німеччині наразі стабільне. На цей момент безпека постачання в Німеччині лишається гарантованою», – йдеться в повідомленні.

Німеччина, економіка якої є найбільшою в Європі, почала отримувати газ з Норвегії, Бельгії та Нідерландів. Це стало серйозною зміною для країни, яка раніше покладалася в основному на імпорт з Росії.

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2 вересня «Газпром» заявив, що технічне обслуговування єдиної робочої турбіни російського газопроводу «Північний потік» виявило несправності, тож газопровід не працюватиме без їх усунення. Російська компанія не уточнила, скільки триватимуть ремонтні роботи.

Газопровід із Росії до Німеччини зупинили 31 серпня, як стверджувалося, на планове техобслуговування. Він мав знову запрацювати – хоча і на 20 відсотків потужності – 3 вересня.

У Німеччині та ЄС вважають, що головною причиною зниження поставок «Північним потоком» є не технічні складності, а спроба тиску на Євросоюз, який підтримав Україну після російського вторгнення. Перебої з постачанням російського газу багато в чому сприяли зростанню цін на пальне в Євросоюзі, яке позначається і на споживачах.