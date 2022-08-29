Зеленський: Росія щодня спалює газу на 10 мільйонів євро біля кордону з Фінляндією

Росія працює на створення енергетичної кризи в Європі – про це заявив президент України Володимир Зеленський у виступі на конференції «Шельфу північних морів» 29 серпня.

Він вказав на те, що Росія намагається тиснути на європейців, аби ті «поступилися європейськими цінностями на користь примарного зниження цін».

«Саме на це зараз працює російська держава, її посадовці та компанії – такі, як «Газпром». На створення криз і на те, щоб кризи перейшли в катастрофи. Просто зараз Росія спалює поблизу з кордоном Фінляндії газу мінімум на 10 мільйонів євро щодня. Спалюється газ, який мав би надходити німецьким та іншим європейським споживачам. Росія не може зупинити його видобуток, не хоче відправляти європейцям, бо зацікавлена в кризі, і не має інших покупців. Тож просто спалює цей газ», – розповів він.

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За словами Зеленського, це означає додаткові видатки для європейського середнього класу на енергетику, а також завищення цін на ринку через дефіцит, оскільки Росія намагається завадити заповненню європейських газових сховищ перед опалювальним сезоном.

«Усі ми бачимо, що ціна енергії настільки висока, що тисячі підприємств зайшли в кризу. А це призводить до скорочення робочих місць і падіння доходів робітників. А взимку ціни на енергію можуть зрости ще більше», – застеріг президент.

Натомість Україна, додав голова держави, може стати гарантом енергетичної безпеки для європейського континенту.

«Ми маємо унікальну систему газосховищ обсягом понад 30 мільярдів кубометрів поблизу з кордоном Європейського Союзу. Нас запитують: як можна допомогти? Ось так практично – використайте наші газосховища вже в цьому сезоні. На сьогодні, наприклад, у нас вільний обсяг – 15 мільярдів кубів. Для України необхідно 3 мільярди додаткового резерву, який ми просимо вас зберігати в нас, а ще 12 мільярдів кубометрів – це може бути газ, необхідний взимку для безпеки усієї Європи», – аргументував Зеленський.

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Він також вказав на поклади природного газу в Україні і закликав Європу взяти участь у їхній розвідці, а також інвестувати в українську зелену енергетику.

Європейський Союз вжив заходів, щоб зменшити свою залежність від російського імпорту енергоносіїв. Зокрема був представлений план, який закликає країни ЄС скоротити використання природного газу на 15 відсотків.



Домінуюча роль Росії як постачальника енергоресурсів до Європейського Союзу викликала побоювання, що Москва може обмежити постачання взимку у відповідь на санкції ЄС.