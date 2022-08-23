Болгарія назвала «неминучим» відновлення переговорів із «Газпромом» про постачання газу

Болгарія повинна провести переговори з російським державним енергетичним гігантом «Газпромом» щодо відновлення поставок газу, зупинених у квітні, заявив тимчасовий виконувач обов’язків міністра енергетики Росен Христов 22 серпня.

Він не уточнив, коли відбудуться переговори. За словами урядовця, цього тижня Софія проведе переговори з Азербайджаном щодо збільшення поставок азербайджанського газу й обговорить такі поставки з турецькими газовими трейдерами.

«Враховуючи вимоги бізнесу і профспілок, насправді переговори з «Газпромом» про відновлення поставок – неминучі», – сказав Христов.

«Газпром» зупинив поставки до Болгарії 27 квітня, оскільки Софія відмовилася платити за газ у рублях за новою схемою, запропонованою президентом Росії Володимиром Путіним у відповідь на міжнародні санкції, запроваджені після масштабного неспровокованого вторгнення Росії в Україну.

Контракт між «Газпром експортом» і «Булгаргазом» закінчується у кінці року і поки продовжує діяти.

Попередній уряд на чолі з прем’єр-міністром Кирилом Петковим заявив, що щомісяця повідомляв «Газпрому», що Софія готова платити за газ у доларах, як зазначено в контракті, але відповіді від «Газпрому» не було.