Президент Литви: купувати енергоресурси в Росії – аморально

Литва вважає, що купувати енергоресурси в Росії – аморально, заявив у Києві литовський президент Гітанас Науседа.



«Ми взагалі не маємо жодних закупівель енергоресурсів з Росії, бо ми розуміємо, що ці євро, які ми платимо, фінансують війну. Це аморально, на наш погляд. Ми зробили кроки, щоб зменшити залежність. Тоді ми не могли подумати, що може бути повномасштабна війна в Україні. Але тоді ми робили ці кроки, бо розуміли, що Росія не буде тривалий час партнером, якому можна довіряти. Тому ми радимо нашим партнерам з інших держав, щоб вони звернули увагу на наш досвід. Лише так ми можемо реально, а не лише словами, допомогти Україні», – сказав Науседа на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

Він наголошує, що Європа має ухвалити рішення, які можуть зменшити її енергетичну залежність від Росії.

З початку квітня Литва повністю відмовилася від російського газу.

Через широкомасштабне військове вторгнення Росії українська влада закликає Захід до застосувати ембарго щодо російських енергоносіїв. Нині ЄС частково відмовився від російської нафти та вугілля.Жоден з санкційних пакетів ЄС не передбачає ембарго на російський газ.