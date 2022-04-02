Литва з початку квітня повністю відмовилася від російського газу, повідомило Міністерство енергетики Литовської Республіки.

«Прагнучи отримати повну енергетичну незалежність від російського газу, у відповідь на енергетичний шантаж Росії в Європі та війну в Україні, Литва повністю відмовилася від російського газу: з початку цього місяця литовська газотранспортна система працює без імпорту російського газу», – йдеться у повідомленні.

Міністр енергетики Литви Дайнюс Крейвіс назвав це поворотним моментом в історії енергетичної незалежності Литви.

«Ми перша країна ЄС серед країн-постачальників «Газпрому», яка забезпечила незалежність від поставок російського газу, і це є результатом довгострокової послідовності, енергетичної політики та своєчасних інфраструктурних рішень», – зазначив він.

Оператора литовської газотранспортної системи Amber Grid заявив, що в цих умовах вимога Росії платити за газ в рублях втрачає сенс, оскільки Литва більше не замовляє російський газ і не планує за нього платити. У відповідь російська газопостачальна компанія «Газпром» повідомила Amber Grid, що більше не має наміру імпортувати газ з Росії через литовсько-білоруський канал.