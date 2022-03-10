Російські війська створили загрозу транспортуванню газу в Україні та Європі – Оператор ГТС

Через спробу російських військ вторгнутись на об’єкти газотранспортної системи України є загроза для подальшого транспортуванню газу в Україні та Європі. Про це йдеться в офіційній заяві Оператора ГТС.

Зокрема, повідомляється, що російські військові та озброєні угруповання так званої «ЛНР» спробували потрапити на територію компресорних станцій у містах Новопсков (Луганська область) і Куп’янськ (Харківська область) та втрутитися в роботу об’єктів газотранспортної системи.

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«Компанія наголошує, що втручання в технологічні процеси роботи ГТС створює значні ризики для безпеки безперервного транспортування газу споживачам в Україні та Європі, і може призвести до технологічної катастрофи в регіоні», – наголошується в заяві.

Оператор газотранспортної системи України уже повідомив про це українські правоохоронні та державні органи, а також російський «Газпром».

ОГТСУ вимагає від російських військових та учасників незаконного збройного угрупування «ЛНР» «негайно залишили території компресорних станцій та припинили будь-які спроби впливати на роботу ГТС».

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Під час широкомасштабного військового вторгення в Україну російська армія вже взяла під контроль два атомних об’єкти – Чорнобильську і Запорізьку атомні електростанції. У МАГАТЕ створили цілодобовий кризовий центр для моніторингу ситуації на АЕС України.

Війна Росії проти України триває 15-й день. Росія називає це «спеціальною військовою операцією з демілітаризації та денацифікації України».