«Якщо не припините фінансувати нападника, не матимете права казати «Ніколи більше!»»: українські інтелектуали звернулися до Німеччини

Українські інтелектуали закликали Німеччину негайно приєднатися до енергетичного ембарго проти Росії. Їхній відкритий лист опублікувало видання DIE WELT.

«Ми хочемо нагадати німцям і федеральному уряду про їхню історичну відповідальність перед Україною. Якщо ви не припините фінансувати нападника, ви більше не маєте права говорити «Ніколи більше!»», – повідомив один із підписантів листа президент Центру глобалістики «Стратегія ХХІ» Михайло Гончар.

«Уряд Німеччини публічно підтвердив у понеділок продовження закупівель нафти і газу в Росії. Таким чином Німеччина погодилася продовжувати фінансувати несправедливу, криваву війну Путіна проти українського народу. Німеччина винна вдруге. Перший раз – під час Другої світової війни, коли вермахт і СС знищили слов’янське та єврейське населення та вивезли мільйони українців до Німеччини на примусові роботи», – йдеться у зверненні.

Підписанти звернення до громадян та федерального уряду Німеччини нагадали, що «історичним фактом є те, що для завоювання України спочатку були використані всі сили нацизму, за винятком приблизно 10 відсотків іншої території Радянського Союзу. Ця країна мала найбільшу кількість жертв серед цивільного населення. Зараз путінські війська систематично бомбардують житлові квартали Харкова з населенням-мільйонником, Маріуполя та інші тимчасово окуповані міста та селища».

Міністерка закордонних справ Анналена Бербок пояснила відмову Німеччини від ембарго на російські енергоносії тим, що Берлін пішов би на відмову від імпорту російської нафти, якби це зупинило війну. Однак, на думку німецької міністерки, цього не станеться.

«Якщо ми негайно відмовимося від неї (російської нафти), то завтра зупиниться вся Німеччина», – цитує Reuters слова Бербок.

Мовляв, це призведе до того, що більшість німецьких учителів та медсестер не зможуть дістатися роботи, а об'єкти критичної інфраструктури можуть залишитися без електроенергії.