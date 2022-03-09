Велика Британія шукає способи допомогти Україні захиститися від авіаударів – Джонсон

Велика Британія шукає додаткові способи підтримати захист України у небі, заявив прем’єр-міністр країни Боріс Джонсон.

Про це він написав у своєму твітері, поширивши повідомлення BBC про авіаудар по дитячій лікарні в Маріуполі.

«Небагато речей є більш порочними, ніж бити по вразливих та беззахисних. Велика Британія шукає додаткові способи підтримати Україну, аби захистити її від авіаударів», – прокоментував голова британського уряду.

Джонсон додав, що президента Росії Володимира Путіна притягнуть до відповідальності «за його жахливі злочини».

Російські війська 9 березня скинули кілька бомб на дитячу лікарню у Маріуполі, повідомила міська рада.

Після нападу Росії, який почався 24 лютого, в Україні ввели воєнний стан і оголосили загальну мобілізацію. Країни Заходу вводять проти Росії потужні економічні санкції та продовжують надавати Україні зброю. Однак на прохання президента Володимира Зеленського запровадити над Україною безпольотну зону НАТО відповіло відмовою.

Низка лідерів західних країн та генсек НАТО Єнс Столтенберґ заявляють, що запровадження безпольотної зони означало б прямий конфлікт НАТО з Росією.