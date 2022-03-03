No-Fly Zone. В Україні вимагають закрити небо для бойової авіації Росії. Чому НАТО не поспішає це зробити?

Росія у війні активно використовує бойову авіацію. Хоча українські військово-повітряні сили та авіація намагаються знешкодити літаки противника, збивши вже (за попередньою інформацією Генштабу ЗСУ) понад 30 російських літаків та 30 гелікоптерів, однак авіація Росії продовжує наносити ракетно-бомбові удари по українських містах, від чого гинуть мирні мешканці. Тим часом українське керівництво закликає НАТО запровадити над Україною зону, заборонену для полетів. Поки що альянс не готовий це зробити. Пояснюємо що таке безполітна зона і чому НАТО наразі не готове її запровадити.

Про зону, заборонену для полетів над Україною, попросив раніше цього тижня президент Володимир Зеленський.

В телефонній розмові з президентом США Джо Байденом першого березня Зеленський попросив закрити небо над Україною, але потім пояснив, що Байден не вважав це можливим.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, НАТО розглядає прохання про No-Fly Zone.

Ціною незакритого неба над Україною є мільйон біженців і руйнування історичних центрів великих міст України

Але ситуація міняється швидко і бомбування українських міст триває зі все більшою і більшою кількістю жертв серед цивільних.

В інтернеті створена міжнародна петиція до НАТО щодо запровадження безполітної зони. Вона вже набрала понад мільйон підписів.

Перетворити плановані на 5 березня міжнародні акції на підтримку України у світі на озвучення вимоги про безполітну зону закликала віцеспікерка Верховної Ради Олена Кондратюк.

А Михайло Подоляк, антикризовий радник Офісу президента України, написав 3 березня у Твіттері, що «ціною незакритого неба над Україною» є приблизно мільйон біженців і руйнування історичних центрів великих міст України.

Що таке безполітна зона?

Мова йде про повне закриття повітряного простору. Для цивільної авіації повітряний простір України закритий від самого початку війни. Мова нині йде про закриття неба над Україною для російської військової авіації.

За американськими оцінками, Росія у вторгненні в Україну використовує десь 75 літаків.

Зазвичай No-Fly Zone запроваджується над чутливими об’єктами навіть за мирних часів, наприклад, над урядовими кварталами, або над стадіонами під час масових заходів або площами при великому скупченні людей.

Коли небо закривають – це закриття має втілюватись військовими заходами – наприклад, патрулюванням військовою авіацією, або охороною системами проти-повітряної оборони чи ракетними комплексами «земля-небо».

Військові літаки, які порушують зону, заборонену для полетів, як правило, збиваються, а сам авіапростір активно моніториться радарами і з космосу.

No-Fly Zone над Україною

Закрите небо для російської авіації над Україною означитиме, що військові сили – в даному випадку НАТО – бо до нього звертається Україна, – повинні будуть патрулювати повітряний простір над Україною і повинні будуть збивати літаки чи гелікоптери-порушники.

«Ви не лише кажете «це No-Fly Zone». Ви маєте підкріпляти діями No-Fly Zone», – сказав колишній генерал ВПС США Філіп Брідлав одному американському виданню.

«Це рівнозначно війні. Якщо ми оголосимо про No-Fly Zone, ми маємо знищувати здатність ворога наносити удари в зоні і з’являтись йому в No-Fly Zone», – додав генерал Брідлав, який був верховним командувачем сил НАТО в 2013-2016 роках.

Це рівнозначно війні. Якщо ми оголосимо про No-Fly Zone, ми маємо знищувати здатність ворога наносити удари в зоні

Речниця Білого дому Джейн Псакі також заявила, що закриття неба вимагатиме «втілення заборони» на полети, додавши, що це потребувало б «розташування військ США для втілення… що потенційно означало б прямий конфлікт і потенційно війну з Росією, що є тим, чого ми не плануємо».

Британський прем’єр Борис Джонсон сказав першого березня у Вапршаві: «Залученість (до No-Fly Zone) означала б, що Сполучене Королівство долучилось би до збиття російських літаків, це було б прямими бобовими діями проти Росії. Це те, що ми не можемо зробити чи уявити собі».

А генсек НАТО Єнс Столтенберґ сказав цього тижня: «Ми не маємо наміру йти в Україну – чи то на суходолі, чи в повітрі».

Міністр оборони Британії Бен Воллес вважає, що No-Fly Zone над Україною не була б аж такою дієвою – бо окрім бомбардувань та ракетних обстрілів в з літаків, Росія обстрілює українські міста – зокрема Харків – ракетами і важкою артилерією.

Голоси «за»

Курт Волкер, колишній спецпредставник США по Україні, вважає, що США з НАТО могли б забезпечити безполітну зону над Україною – попри занепокоєння, що будуть втягнуті у прямий конфлікт з Росією.

«Українцям потрібно більше ракет «Стінгер», більше «Джавелінів» основних боєприпасів, їм потрібна допомога з протиповітряною обороною. Я би рекомендував – і я впевнений, що для нас це була би гарна ідея – запровадити безполітну зону», – сказав Волкер під час онлайн-конференції цього тижня.

Українцям потрібна допомога з протиповітряною обороною

Волкер вважає, що спочатку No-Fly Zone може бути запроваджена над західною Україною та над Києвом. А патрулювати українське небо, за його словами, могли б члени НАТО Британія, Польща і, можливо, Туреччина. «Обґрунтувань для цього (No-Fly Zone) більш ніж достатньо», – вважає Курт Волкер.

Голова Комітету британського парламенту з питань оборони Тобіас Еллвуд теж підтримав часткове закриття українського неба для російської військової авіації і закликав НАТО втрутитись – з огляду на велику кількість українських цивільних жертв.

Експерти припускають, що суто технічно допомогти запровадити безполітну зону над Україною могли б також системи «Патріот» виробництва США, які розташовані на територіях членів НАТО Польщі та Румунії. Принаймні вони б могли перекрити б західну частину України і певну частину правобережної частини України. Київ раніше просив США надати їй «Патріоти», але ще не отримала позитивної відповіді.

Зараз під час війни Україна також попросила МАГАТЕ (міжнародну агенцію ООН з ядерної енергетики) звернутися до НАТО аби закрити авіапростір над українським атомними станціями.

Досвід безполітних зон

Після війни у Перській Затоці 1991 року, США та члени антисаддамівської коаліції встановили зони заборонені для полетів на півночі та півдні Іраку – щоби Саддам Гусейн на загрожував курдам на півночі та сусідньому Кувейту на півдні, на який він перед тим напав. На це рішення не було мандату ООН.

Під час війни на Балканах, ООН у 1992 році ухвалила рішення про закриття авіапростору над Боснією та Герцеговиною – епіцентром балканських воєн 90-х.

Рада Безпеки ООН також дала добро на No-Fly Zone над Лівією під час конфлікту там після повстання і війни проти режиму Каддафі.

В Боснії та Лівії безполітну зону втілювали літаки НАТО.