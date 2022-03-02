Ранковий обстріл у Харкові: 4 людини загинули, 15 травмовані – поліція

Внаслідок ранкового обстрілу будівель у центрі Харкова загинули чотири людини, 15 – зазнали травм, повідомила Національна поліція України.

«2 березня близько 08:10 у Харкові російські літаки бомбардували центральний квартал міста. Під ракетний удар потрапили танкове училище, університет повітряних сил, адмінбудівля ГУНП. За попередніми даними, в результаті події загинула одна цивільна особа та 3 поліцейських, 15 людей зазнали травм», – йдеться в повідомленні.

У поліції уточнили, що зараз на місці події проводяться аварійно-рятувальні роботи, а також працює слідчо-оперативна група, яка збирає інформацію про обставини злочину і формує речову базу.

Кримінальне провадження відкрили за статтею «порушення законів та звичаїв війни».

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

За даними ДСНС України, станом на ранок 2 березня внаслідок війни загинули понад 2000 цивільних. «За сім днів війни Росія знищила сотні об’єктів транспортної інфраструктури, житлових будинків, лікарень та дитячих садків. За цей час уже загинули понад 2000 українців, не рахуючи наших захисників», – вказано у повідомленні ДСНС.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».