ДСНС: ракети РФ влучили у центральну частину Харкова – міськраду і багатоповерхівки

У Харкові російські ракети влучили у центральну частину міста: будівлю міськради, будівлю Палацу праці та житлові багатоповерхівки, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Наразі на місці працюють рятувальники.

«Завдано руйнації житловому будинку, люди просять про допомогу. Рятувальники зараз на місці. Ми працюємо, обстежуємо кожну оселю, виводимо людей, – повідомив керівник пресслужби ДСНС Харківської області Євген Василенко.

За його словами, отримано повідомлення, що в житловому будинку маленька дитина потребує допомоги, тривають пошуки.

Під обстріли Харкова вранці 2 березня потрапили будівлі Національного університету імені Каразіна, управління Національної поліції в Харківській області, а також місцевої будівлі Служби безпеки України.

Напередодні Міністерство оборони України повідомило про обстріл Харкова російським бомбардувальником із території Росії. Була обстріляна центральна площа Свободи, на якій розташована Харківська ОДА. За попередніми даними, у Харкові загинули десятки людей, в тому числі діти.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок «спецоперації на Донбасі» після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її масштабний напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив точного їх числа.

Українська влада каже, що втрати російських сил, становлять 5840 осіб станом на ранок. Незалежного підтвердження даних про втрати армії РФ в Україні наразі немає.