Обстріл Харківської ОДА: названо попередню кількість постраждалих

У Держслужбі з надзвичайних ситуацій повідомили, що внаслідок обстрілу будівлі Харківської ОДА постраждало шестеро людей, з них одна дитина.

«Кількість загиблих уточнюється. Загорання на покрівлі оперного театру ліквідовано. Від ДСНС залучено понад 40 осіб та 7 одиниць техніки», – йдеться в повідомленні.

На відео ДСНС видно, як тривають роботи з розбирання завалів.

1 березня вранці російські військові здійснили ракетний обстріл центральної частини Харкова. Як повідомив радник голови МВС Антон Геращенко, великий вибух стався біля будівлі Харківської ОДА на площі Свободи.

Росія і її збройні сили не коментують обстріли у Харкові. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

Напередодні влада Харкова повідомляла про загалом 10 загиблих внаслідок обстрілів 28 лютого.

Саме цього дня, 1 березня 2014 року, проросійські сили в Харкові тимчасово захопили будівлю Харківської ОДА.