Резніков про обстріли мирних міст: «вони нездатні більше воювати з озброєними українцями»

Обстріл ракетами та реактивними системами залпового вогню мирних міст – це воєнний злочин, заявив міністр оборони України Олексій Резніков.

«Варварські обстріли ракетами та РСЗО мирних міст – це свідчення, що вони нездатні більше воювати з озброєними українцями. Тільки з мирними, як останні боягузи. Це воєнний злочин. Його безпосередні виконавці та організатори приречені решту свого існування носити тавро вбивць і ховатися. Їх чекає трибунал», – написав міністр на своїй фейсбук-сторінці.

Резніков припустив, що спеціальний міжнародний трибунал варто було б створити у Харкові, назвавши таке рішення «справедливим».

«До речі, саме у Харкові у 1943 році відбувся перший процес, внаслідок якого нацистів було засуджено за воєнні злочини. Тепер «Харківський трибунал» має винести вирок кремлівським послідовникам Гітлера, які вже його «перевершили», – вважає очільник Міноборони.

Резніков вказав на те, що українські війська на сході стали «нездоланним бар’єром для ворога». Крім того, Росія зазнає значних економічних втрат, а Україна отримує військову допомогу з Європи.

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«Сотні тисяч людей в Росії вже дізналися, що влада їм бреше. Що немає ніякої «спецоперації». Є звичайна загарбницька війна. На якій загинули тисячі росіян. Опір війні всередині самої Росії зростає з кожною годиною», – додав він.

Українські міста зазнають обстрілів з боку російських військ. Зокрема, вранці 1 березня був обстріляний центр Харкова. Протягом попередньої доби рятувальники у Харкові 44 рази виїжджали за сигналом «Тривога».

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Росія і її збройні сили не коментують обстріли у Харкові. Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляють, що не обстрілюють українські міста.