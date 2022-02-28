В Україні розпочав діяти безвізовий режим для іноземних добровольців – указ Зеленського

В Україні набрав чинності указ президента України №82/2022 «Про тимчасове запровадження безвізового режиму».

Володимир Зеленський у зв’язку зі збройною агресією Російської Федерації проти України постановив: «Запровадити з 1 березня 2022 року тимчасово на період дії воєнного стану до прийняття президентом України відповідного рішення безвізовий режим в’їзду в Україну для громадян іноземних держав, які бажають вступити до Інтернаціонального легіону оборони України, крім громадян держави, визнаної державою-агресором».

Кабінет міністрів має вжити заходів, що випливають із цього указу.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав громадян іноземних держав, які хочуть «приєднатися до захисту безпеки у Європі та світі», долучитися до Інтернаціонального легіону територіальної оборони України.

У заяві, яку вранці 27 лютого поширила пресслужба президента, він пояснив, що за положенням про проходження військової служби у Збройних силах іноземцями й особами без громадянства, іноземці мають право вступити до ЗСУ на військову службу за контрактом у добровільному порядку, зокрема й до лав Сил територіальної оборони ЗСУ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».