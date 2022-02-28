За 5 днів Росія випустила 113 ракет «Іскандер» і «Калібр» по містах і селах України – Залужний

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що від початку масштабного вторгнення Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет по українських населених пунктах.

«Росія випустила 113 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу «Іскандер» і «Калібр» по мирних містах і селах України. Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу», – заявив головнокомандувач ЗСУ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».