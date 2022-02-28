РФ знизила темпи наступу, російські втрати особового складу перевищують 5000 – ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що російські війська знизили темпи наступу в Україні, але все ще продовжують спроби розвинути успіх на окремих напрямках в наступальній операції.

«У порушення норм Міжнародного гуманітарного права окупанти підступно нанесли ракетний удар по житлових будинках в містах Житомир та Чернігів. Разом з тим, усі спроби російських загарбників щодо досягнення мети військової операції зазнали невдачі. Вдається успішно відбивати атаки батальйонно-тактичних груп ще на підступах, заставляючи ворога відмовлятися від наступу. Станом на сьогодні, артилерійським вогнем тільки однієї з українських бригад знищено понад 5 колон ворожої техніки та живої сили противника. Противник деморалізований та несе великі втрати. Відзначено часті випадки дезертирства та непокори», – йдеться в повідомленні Генштабу.

У Міністрестві оборони тим часом озвучили втрати російської армії з часу вторгнення на територію України. Дані станом на 6:00 28 лютого оприлюднила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

«Літаки – 29, гелікоптери – 29, танки – 191, бойові броньовані машини – 816, гармати – 74, ЗРК «Бук» – 1, «Гради» – 21, автомобільна техніка – 291, цистерни – 60, БпЛА ОТР – 3, кораблі/катери – 2, засоби ППО – 5, особовий склад – орієнтовно 5300 (уточнюється)», – повідомила Маляр.

Вона додала, що інформація орієнтовна і може уточнюватись, оскільки її вкрай складно отримувати після бою, адже командири насамперед зосереджуються на веденні бою.

«Крім того інформацію ми можемо отримати лише по завершенню бою, а бої бувають вкрай тривалі у часі. Надходження даних може відбутись наступного дня, а іноді і через день. Крім того, якщо бій тривав вночі, і розпочався в одну календарну дату, а завершився в іншу, то доволі складно відділити у яку саме добу стались ті чи інші втрати», – пояснила заступниця міністра оборони.

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.