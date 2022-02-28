Відносно спокійна ніч у Києві: влада відкриває магазини, запускає наземний транспорт і частково – метро

Після завершення посиленої комендантської години із 08:00 у Києві запрацював громадський транспорт та продуктові магазини, проте киян просять не виходити на вулицю і не пересуватися містом без нагальної потреби, передає пресслужба КМДА з посиланням на заяву першого заступника голови КМДА Миколи Поворозника телеканалу «Київ».

«Загалом ця ніч пройшла спокійно, було декілька сутичок і боїв із диверсійно-розвідувальними групами, але в цю ніч місто більше готувалося до оборони. Тому, коли після 08:00 ви вийдете в місто, – побачите укріплення, протитанкові їжаки та інші фортифікаційні споруди, які з’явилися на вулицях Києва», – розповів Микола Поворозник.

Він нагадав, що після завершення дводенної комендантської години мешканці міста зможуть вийти на вулиці, аби зайти в аптеки, магазини, допомогти родичам.

«Місто зробило все, аби сьогодні магазини відкрилися і були наповнені продуктами харчування та іншими продуктами першої необхідності. Також з 08:00 запрацює наземний громадський транспорт, ми спробуємо зробити так, аби він максимально забезпечував потреби населення у перевезеннях. Метрополітен також відновить рух поїздів, але в особливому режимі – поїзди будуть ходити набагато рідше, ніж зазвичай», – сказав Микола Поворозник.

Він підкреслив, що комендантська година не скасована. Із 28 лютого вона буде тривати, як було визначено раніше – із 22:00 до 7:00.

«Не забувайте, що ми знаходимось в оточенні ворога, на вулицях продовжуються вуличні бої практично в кожному районі міста. Тому виходьте лише у випадку крайньої необхідності – коли потрібно купити продукти або ліки», – наголосив перший заступник голови КМДА.

Раніше пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України повідомила, що російські війська впродовж ночі 28 лютого продовжували спроби прорвати оборону Києва, але усі їхні пересування були під контролем.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».

У Міністерстві оборони Росії неодноразово заперечували дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку і заявляли, що не обстрілюють українські міста. Спочатку там також заперечували загибель російських військових. Але 27 лютого офіційний представник Міноборони РФ Ігор Конашенков вперше визнав, що серед російських військовослужбовців в Україні є загиблі і поранені. При цьому він не уточнив їх числа.

27 лютого президент України Володимир Зеленський повідомив, що йому потелефонував Олександр Лукашенко і запропонував, щоб українська і російська делегації зустрілися на українсько-білоруському кордоні і провели переговори – «без жодних умов». Зеленський висловив сумнів у тому, що в зустрічі буде результат.

Раніше він також відкинув Мінськ як можливе місце для проведення переговорів із російською стороною, нагадавши, що з Білорусі відбувався наступ російських військ на Україну.