Командувач оборони Києва повідомив про відбиття нічної атаки на столицю

Російські війська впродовж ночі 28 лютого продовжували спроби прорвати оборону Києва, повідомила зранку пресслужба Сухопутних військ Збройних сил України.

«Неодноразово колони російських військ намагались штурмувати околиці столиці. Усі пересування сил противника знаходились під контролем, приймались вчасні рішення. У столиці нашої Батьківщини ситуація контрольована», – ідеться в повідомленні.

«Противник зазнав значних втрат особового складу. Російські війська деморалізовані і виснажені. Ми показали, що вміємо захистити свій дім від непроханих гостей», – цитує пресслужба командувача Сухопутних військ – командувача оборони Києва генерал-полковника Олександра Сирського.

Російська сторона про події навколо Києва впродовж ночі 28 лютого не повідомляє.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України. У Міністерстві оборони Росії також заперечують дані української сторони про збиті російські літаки, розбомблену бронетехніку, загибель російських військових і заявляють, що не обстрілюють українські міста.

24 лютого Кремль повторив попередню заяву Путіна про те, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».