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КБ «Луч» передало українській армії всі підготовлені на експорт протиракетні комплекси

У КБ «Луч» кажуть, що озброєння успішно використовується захисниками України

Державне конструкторське бюро «Луч» передало українським захисникам всю продукцію, підготовлену на експорт.

«Десятки комплексів «Скіф» та «Корсар», які мали бути поставлені інозамовникам, вже передані та успішно використовуються захисниками України. ПТРК «Скіф» може працювати по цілях до 5 км. «Корсар» – до 2,5 км», – повідомила пресслужба підприємства у фейсбуці.

КБ «Луч» під дописом розмістило фото з підбиттям декількох одиниць російської техніки.

«Скіф» – протитанковий ракетний комплекс, в якому застосована напівавтоматична система наведення за променем лазера. Виявлення цілі й наведення забезпечується за допомогою оптичного та інфрачервоного прицілів, що дозволяє вести вогонь в складних погодних умовах.

ПТРК «Корсар» характеризується можливістю вести вогонь як керованою, так і некерованою ракетою, базуючись на одній і тій самій пусковій установці.

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