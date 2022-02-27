ЄС надасть Україні зброю на 450 мільйонів євро – Боррель

Євросоюз надасть Україні військову допомогу на 500 мільйонів євро, з яких 450 мільйонів підуть на зброю, повідомив голова зовнішньополітичної служби блоку Жозеп Боррель 27 лютого.

Про це він розповів на брифінгу після зустрічі Ради міністрів закордонних справ ЄС.

«Часто кажуть, що найважливіший поступ в європейській конструкції відбувається шляхом кризи, протягом кризи або завдяки кризі. І я вважаю, що, можливо, ми в одному з цим моментів, коли така криза дозволяє нам йти вперед… Війна знову біля наших кордонів, і ось чому це такий вирішальний момент для європейської історії», – сказав Боррель, коментуючи це рішення.

Читайте також: «Рятуйте свою країну»: Кулеба закликав росіян вимагати в Путіна припинення війни

Він звернув увагу на те, що це перший випадок в історії блоку, коли ЄС ухвалює рішення про надання летальної зброї.

«Ми вирішили використати свої потужності, аби надати летальну зброю, летальну допомогу українській армії на 450 мільйонів на пакет підтримки та ще 50 мільйонів на нелетальні товари: паливо, захисне спорядження», – повідомив голова європейської дипломатії.

Він подякував Польщі, яка погодилася бути транспортним вузлом для перевезення допомоги до України.

«Зараз ми схвалили фінансування. Завтра міністри оборони зустрінуться, аби скоординувати, як ми конвертуємо ці кошти в товари і як ці товари будуть перевезені до лінії фронту, до Збройних сил України, які воюють проти російського вторгнення», – пояснив Боррель.

Читайте також: Рада безпеки ООН скликає екстрену спеціальну сесію Генасамблеї щодо України

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн повідомила, що ЄС погодився надати летальну зброю Україні.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.

Попри пряме вторгнення, Кремль заперечує наміри окупації України і заявляє, що метою вторгнення є «демілітаризація і денацифікація України».