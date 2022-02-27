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Спалах протестів проти вторгнення Росії в Україну охопив увесь світ (фотогалерея)

Тисячі людей вийшли на вулиці своїх країн по всьому світу на підтримку України, яка протистоїть широкомасштабному вторгненню російських військ.

В Україні введено воєнний стан після нового вторгнення Росії. О 5-й ранку 24 лютого президент Росії Володимир Путін заявив про початок спецоперації на Донбасі після звернення про військову допомогу з боку угруповань «ДНР»/«ЛНР», які він перед тим «визнав».

Президент Володимир Зеленський підписав указ про загальну мобілізацію. Країни Заходу почали застосовувати нові санкції проти Росії через її напад на Україну.
Жінка з намальованими фарбою кровавими сльозами на обличчі під час демонстрації, яку влаштували прихильники України біля посольства Росії в Мексиці. Мехіко, 26 лютого 2022 року
1 Жінка з намальованими фарбою кровавими сльозами на обличчі під час демонстрації, яку влаштували прихильники України біля посольства Росії в Мексиці. Мехіко, 26 лютого 2022 року
Демонстративне спалювання російського паспорта під час акції протесту біля посольства Росії в Ізраїлі з вимогою до режиму Володимира Путіна припинити війну проти України. Тель-Авів, 26 лютого 2022 року
2 Демонстративне спалювання російського паспорта під час акції протесту біля посольства Росії в Ізраїлі з вимогою до режиму Володимира Путіна припинити війну проти України. Тель-Авів, 26 лютого 2022 року
Ізраїль. Тель-Авів, 26 лютого 2022 року
3 Ізраїль. Тель-Авів, 26 лютого 2022 року
Демонстранти в Берліні вимагають відключити Росію від фінансової системи SWIFT, 25 лютого 2022 року. Група західних країн на чолі зі Сполученими Штатами, Європейським союзом і Великою Британією погодилася заблокувати доступ Росії до SWIFT
4 Демонстранти в Берліні вимагають відключити Росію від фінансової системи SWIFT, 25 лютого 2022 року.

Група західних країн на чолі зі Сполученими Штатами, Європейським союзом і Великою Британією погодилася заблокувати доступ Росії до SWIFT
Демонстранти у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 26 лютого 2022 року
5 Демонстранти у Франкфурті-на-Майні, Німеччина, 26 лютого 2022 року
Під час акції на підтримку України і проти агресії Росії біля російського посольства в Колумбії. Богота, 26 лютого 2022 року
6 Під час акції на підтримку України і проти агресії Росії біля російського посольства в Колумбії. Богота, 26 лютого 2022 року
Демонстранти вимагають відключити Росію від SWIFT під час акції протесту проти російського вторгнення в Україну. Женева, 26 лютого 2022 року
7 Демонстранти вимагають відключити Росію від SWIFT під час акції протесту проти російського вторгнення в Україну. Женева, 26 лютого 2022 року
Українки, одягнені як &laquo;закривавлені наречені&raquo;, під час акції протесту біля посольства Росії в Мехіко, 26 лютого 2022 року
8 Українки, одягнені як «закривавлені наречені», під час акції протесту біля посольства Росії в Мехіко, 26 лютого 2022 року
Антивоєнний протест біля посольства Росії в Мехіко 26 лютого
9 Антивоєнний протест біля посольства Росії в Мехіко 26 лютого
Коста-Ріка. Антивоєнний протест біля посольства Росії. Сан-Хосе, 26 лютого 2022 року
10 Коста-Ріка. Антивоєнний протест біля посольства Росії. Сан-Хосе, 26 лютого 2022 року
Акція протесту в Сан-Паулу, Бразилія, 26 лютого 2022 року. Напис на банері: &laquo;Росіє, зупини Путіна!&raquo;
11 Акція протесту в Сан-Паулу, Бразилія, 26 лютого 2022 року.

Напис на банері: «Росіє, зупини Путіна!»
Південна Корея. Акція протесту біля посольства Росії в Сеулі, 27 лютого 2022 року
12 Південна Корея. Акція протесту біля посольства Росії в Сеулі, 27 лютого 2022 року
Японія. Акція на підтримку України і проти агресії Росії. Токіо, 26 лютого 2022 року
13 Японія. Акція на підтримку України і проти агресії Росії. Токіо, 26 лютого 2022 року
Протестувальники на проукраїнському мітингу в Бухаресті, Румунія. 26 лютого 2022 року
14 Протестувальники на проукраїнському мітингу в Бухаресті, Румунія. 26 лютого 2022 року
Під час акції біля російського посольства у столиці Словенії. Любляна, 25 лютого 2022 року
15 Під час акції біля російського посольства у столиці Словенії. Любляна, 25 лютого 2022 року
Протестувальник із зображенням президента Росії Володимира Путіна, на якому він представлений як нацистський диктатор Адольф Гітлер. Рим, Італія. 25 лютого 2022 року
16 Протестувальник із зображенням президента Росії Володимира Путіна, на якому він представлений як нацистський диктатор Адольф Гітлер. Рим, Італія. 25 лютого 2022 року
Мітинг проти російської інвазії в Україну в Буенос-Айресі, Аргентина
17 Мітинг проти російської інвазії в Україну в Буенос-Айресі, Аргентина
Антивоєнний протест у Будапешті, Угорщина. 26 лютого 2022 року
18 Антивоєнний протест у Будапешті, Угорщина. 26 лютого 2022 року
Українка, яка проживає в Туреччині, плаче під час акції протесту в Анкарі. 26 лютого 2022 року
19 Українка, яка проживає в Туреччині, плаче під час акції протесту в Анкарі. 26 лютого 2022 року
Сім&#39;я та друзі індійських студентів, які через вторгнення Росії в Україну не змогли виїхати додому, протестують біля посольства Росії в Нью-Делі, Індія. 25 лютого 2022 року
20 Сім'я та друзі індійських студентів, які через вторгнення Росії в Україну не змогли виїхати додому, протестують біля посольства Росії в Нью-Делі, Індія. 25 лютого 2022 року
Антивоєнний протест у Лондоні, Велика Британія. 26 лютого 2022 року
21 Антивоєнний протест у Лондоні, Велика Британія. 26 лютого 2022 року
Жінка намагається втішити дитину, яка плаче, коли громадяни України, які проживають на Мальті, разом із місцевими жителями, беруть участь в акції протесту проти російського вторгнення в Україну. Валлетта, 26 лютого 2022 року
22 Жінка намагається втішити дитину, яка плаче, коли громадяни України, які проживають на Мальті, разом із місцевими жителями, беруть участь в акції протесту проти російського вторгнення в Україну. Валлетта, 26 лютого 2022 року
Чехія. На мітинг у Празі проти вторгнення Росії в Україну вийшло близько 60 тисяч людей
23 Чехія. На мітинг у Празі проти вторгнення Росії в Україну вийшло близько 60 тисяч людей
Протестувальник на акції проти війни Росії з Україною в Сараєво, Боснія і Гергеговина. 25 лютого 2022 року
24 Протестувальник на акції проти війни Росії з Україною в Сараєво, Боснія і Гергеговина. 25 лютого 2022 року

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