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Туреччина обмежить прохід російських кораблів протоками в Чорне море – Чавушоглу

Водночас Туреччина не може заблокувати прохід усіх російських кораблів, бо, за міжнародним пактом, цьому неможливо перешкодити, якщо судно повертається на свою базу

Туреччина 27 лютого повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного, заявив в інтерв’ю CNN Turk міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну 24 лютого представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною. Цим Чавушоглу помітно змінив риторику Анкари, яка досі коментувала події дуже обережно, балансуючи між своїми зобов’язаннями перед західними союзниками і тісними контактами із Москвою, пише Reuters.

«Ситуацію в Україні можна офіційно розцінити як війну… Ми виконаємо Конвенцію Монтре», – наголосив голова турецького МЗС.

Водночас Чавушогшлу зазначив, що Туреччина не може заблокувати прохід усіх російських кораблів, оскільки, згідно з міжнародним пактом, цьому неможливо перешкодити, якщо судно повертається на свою зареєстровану базу.

До цього Київ закликав Анкару блокувати подальший рух російських суден через протоки Босфор і Дарданелли, щоб перешкодити їхньому проходу до берегів України в Чорне море. У лютому цим шляхом у його акваторію перемістилися щонайменше шість російських кораблів і один підводний човен.

Володимир Зеленський 26 лютого заявив, що досягнув із Туреччиною домовленості про «заборону проходу російських військових кораблів» у Чорне море. Ця інформація досі не була підтверджена турецькою стороною.

Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.

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