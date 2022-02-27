Туреччина обмежить прохід російських кораблів протоками в Чорне море – Чавушоглу

Туреччина 27 лютого повідомила про рішення виконати положення міжнародної Конвенції Монтре, яке дозволить обмежити рух російських військових кораблів із Середземного моря до Чорного, заявив в інтерв’ю CNN Turk міністр закордонних справ Туреччини Мевлют Чавушоглу.

Вперше від початку російського масштабного вторгнення в Україну 24 лютого представник керівництва Туреччини, що входить до НАТО, назвав ситуацію в Україні війною. Цим Чавушоглу помітно змінив риторику Анкари, яка досі коментувала події дуже обережно, балансуючи між своїми зобов’язаннями перед західними союзниками і тісними контактами із Москвою, пише Reuters.

«Ситуацію в Україні можна офіційно розцінити як війну… Ми виконаємо Конвенцію Монтре», – наголосив голова турецького МЗС.

Водночас Чавушогшлу зазначив, що Туреччина не може заблокувати прохід усіх російських кораблів, оскільки, згідно з міжнародним пактом, цьому неможливо перешкодити, якщо судно повертається на свою зареєстровану базу.

До цього Київ закликав Анкару блокувати подальший рух російських суден через протоки Босфор і Дарданелли, щоб перешкодити їхньому проходу до берегів України в Чорне море. У лютому цим шляхом у його акваторію перемістилися щонайменше шість російських кораблів і один підводний човен.

Володимир Зеленський 26 лютого заявив, що досягнув із Туреччиною домовленості про «заборону проходу російських військових кораблів» у Чорне море. Ця інформація досі не була підтверджена турецькою стороною.

Член НАТО Туреччина, яка має дружні зв’язки і з Росією, і з Україною, намагається позиціонувати себе як посередника.