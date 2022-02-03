Ердоган: Туреччина підтримує територіальну цілісність України включно з Кримом

Туреччина продовжує підтримувати суверенітет і територіальну цілісність України включно з Кримом, заявив президент Туреччини Реджеп Ердоган 3 лютого за підсумками переговорів у Києві з президентом України Володимиром Зеленським.

Ердоган також повторив свої попередні заяви про бажання стати посередником між Україною і Росією в питанні досягнення миру.

«На сьогоднішніх переговорах я ще раз наголосив, що ми з задоволенням приймемо в Туреччині саміт на рівні лідерів або переговори на технічному рівні», – сказав турецький лідер.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що Туреччина має намір розширити своє дипломатичне представництво в Україні. «Ми вітаємо намір турецької сторони посилити свою дипломатичну присутність та відкрити генеральні консульства у Харкові та Львові», – наголосив Зеленський.

Минулого місяця Ердоган застеріг Москву від нового вторгнення в Україну і заявив, що не вважає «реалістичним варіантом» нове вторгнення Росії в Україну.

За його словами, Україна є «сильною країною». «Я не бачу вторгнення Росії в Україну як реалістичний варіант, тому що це не звичайна країна», – наголосив Ердоган.

За словами президента Туреччини, Росія, перш ніж ухвалити рішення має проаналізувати ситуацію «в усьому світі і свою власну». Він додав, що регіон більше не може миритися з війною і що такий крок «не буде правильним».

Пізніше речник Ердогана заявив, що президент Туреччини розмовляв із президентами України і Росії Володимиром Зеленським і Володимиром Путіним і запросив їх обох провести зустріч у Туреччині.

Напередодні з візитом в Україні для обговорення безпекових питань перебував прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, а до цього – голова британського уряду Борис Джонсон і прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Не лише країни Заходу, а світ загалом почав відчувати військову загрозу з боку Росії, тому в Україну приїжджають представники держав, які зацікавлені мати надійного партнера у Східній Європі та йти далі заяв у протистоянні планам Кремля, зауважують аналітики.