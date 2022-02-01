Росія не наважиться на ескалацію – аналітики про візит в Україну лідерів Британії, Польщі, Туреччини та Нідерландів

В один день, 1 лютого, до Києва прибули прем'єр-міністри Великої Британії та Польщі. Вже наступного дня – візит голови уряду Нідерландів, і цього ж тижня – президента Туреччини. Не лише країни Заходу, а світ загалом почав відчувати військову загрозу з боку Росії, тому в Україну приїжджають представники держав, які зацікавлені мати надійного партнера у Східній Європі та йти далі заяв у протистоянні планам Кремля, зауважують аналітики.

Борис Джонсон, Матеуш Моравецький, Реджеп Ердоган та Марк Рютте із владою України мають обговорити, зокрема, надання політичної, дипломатичної та військової допомоги Україні для боротьби з агресією Росії. Тим часом президент Володимир Зеленський вже оголосив про започаткування нового формату співробітництва.

«Створюємо новий формат політичної співпраці у Європі – між Україною, Британією та Польщею», – заявив Зеленський.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у свою чергу заявив, що новий політичний формат між Україною, Польщею та Великою Британією буде співпрацею для боротьби за безпеку в регіоні.

Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО

«Головною цінністю є, звісно, безпека в регіоні. Завдяки безпеці може розвиватися культура, економіка, торгівля. Ми всі в регіоні в цьому зацікавлені. Ця співпраця є боротьбою за безпеку в регіоні.

Ми переконалися у дестабілізації на східному фланзі НАТО... Велика Британія сама переконалася в тому, що таке довгі руки РФ та їхні спецслужби... Наші міністри працюють заради цього формату», – наголосив Моравецький у Києві.

За підсумками переговорів з президентом України Володимиром Зеленським премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон заявив, що розвідувальні дані, які має його уряд, свідчать про продовження концентрації російських військ біля кордонів України.

Ідеться не лише про Україну, ідеться про «сфери впливу Росії» – Молдову, Грузію, інші країни

«Якщо ти тримаєш дуло пістолета біля скроні України, чи тим ти можеш змусити нас змінити свої підходи? Я був молодим, коли впав Берлінський мур, і я бачив, як люди з колишніх соціалістичних країн обрали для себе вільне життя. Це були фантастичні зміни. І тепер Росія хоче підірвати таку архітектуру, засади життя, створити «нову Ялту». Ідеться не лише про Україну, ідеться про «сфери впливу Росії» – Молдову, Грузію, інші країни. Це абсолютно неприйнятно. Час наразі є критичним, вирішальним, і тому нам важливо стояти пліч-о-пліч з Україною», – сказав Джонсон.

Кремль розраховував на відсутність уваги до України – Олещук

Альянс між Великою Британією, Польщею, як і загалом підтримка країнами світу не скасовує загроз для України з боку Росії, але може відкласти спроби реалізації цілей Москви на невизначене майбутнє, зазначає у коментарі Радіо Свобода експерт з міжнародних відносин Петро Олещук.

На його думку, в нинішній ескалації Кремль розраховував реалізувати свою геополітичну мету в умовах відсутності загальної уваги, як це було у 2014 році, коли партнери України не пішли далі висловлення занепокоєння. Нині щільність графіку візитів лідерів країн до Києва свідчить, що вони готові до більшого, зауважує аналітик. Він також припускає, що до союзу Британії, Польщі та України може приєднатися і Туреччина.

Росія не готова кидати усьому світу виклик. В рамках підтримки України держави можуть йти далі заяв

«Це ставить Росію в ситуацію, в якій їй досить важко наважитися на подальшу ескалацію. Гадаю, Росія розраховувала на іншу реакцію. Росія не готова кидати усьому світу виклик.

Ми бачимо надання все більш матеріальних обрисів тієї лінії, про яку нещодавно почали говорити дипломати різних країн, тобто про формат своєрідного союзу, ще не зовсім зрозуміло, в якому саме вигляді, між Великою Британією, Польщею та Україною. Як потенційного ще одного учасника такого альянсу, згадують і Туреччину. Тому досить показово, що лідери цих країн мають бажання відвідати Україну. Ці візити, це вже своєрідна дипломатична декларація того, що в рамках підтримки України ці держави можуть йти далі заяв.

Вочевидь вони підтримують Україну не просто так, вони розраховують отримати надійного партнера у Східній Європі. Стара система союзництва переформатовується. Починається формування більш дієвих, більш локальних альянсів. До цієї системи альянсів може потрапити і Україна. Тому в розмовах про співпрацю з Великою Британією, Польщею та Туреччиною є потенціал для оформлення у щось більш матеріальне і конкретне», – каже Олещук.

Важливим і показовим у сенсі зміни глобального сприйняття протистояння України Росії має бути і візит прем’єр-міністра Нідерландів Марка Рютте, додає Петро Олещук. За його словами, ця країна стає все більш прихильною до позицій США та Великої Британії стосовно російсько-українського конфлікту.

Світ сигналізує про готовність втрутитися – Сушко

Більше того, політикум Нідерландів нині переживає певну еволюцію поглядів і може припинити свої виступи проти надання Україні зброї, зазначив у коментарі Радіо Свобода політолог-міжнародник Олександр Сушко.

За його словами, не лише Захід, а світ загалом відчув загрозу того, що Росія може перетворитися на військову загрозу не лише для сусідів по суходолу, а й для більш далеких країн. Аналітик припускає, що саме цим зумовлена зацікавленість Україною з боку президента Туреччини Реджепа Ердогана.

Конфлікт навколо України виявив глобальні проблеми. Світ сигналізує про готовність не допустити найгірших сценаріїв

«Ми маємо безпрецедентну дипломатичну увагу. Можемо трактувати її як визнання великої важливості тієї проблеми, яку проявив цей момент кризи. Тобто, з одного боку, це визнання важливості України, а з іншого боку, цей випадок з конфліктом навколо України виявив певні глобальні проблеми, значущість яких виходить за межі майбутнього однієї лише країни. Це усвідомлюється дедалі більше лідерами провідних країн світу. Усвідомлення того, що коли цілі Путіна будуть досягнуті, то це такою мірою підірве існуючий світовий порядок, що це загрожуватиме базовим інтересам країн світу. Відповідно, світ сигналізує про готовність втрутитися і не допустити найгірших сценаріїв», – наголошує Сушко.

Путін довів, що не йдеться про громадянську війну – Хара

Еволюція сприйняття у світі дій Москви не відбулася б без зусиль української дипломатії, водночас увагу до України та мотивацію їй допомагати підвищила сама Росія агресивною політикою та накопиченням військ на своїх західних кордонах, зауважує у коментарі Радіо Свобода, експерт з питань зовнішньої політики Олександр Хара.

Путін довів, що йдеться не про конфлікт на периферії Європи, а про наступ на європейську систему безпеки

«Непритомний сусід погрожує нам знищенням нашої державності, але все чого домігся Путін – він агресивною риторикою і підкріпленням цієї риторики зброєю на кордонах України довів, що йдеться не про якусь громадянську війну, чи конфлікт на периферії Європи, а про наступ на європейську систему безпеки. Цим і пояснюються ті увага та підтримка, яку ми отримуємо, зокрема ініціативи низки країн щодо надання Україні зброї. Все це відповіді на загрози з боку Росії та підтримка України.

Останні кілька тижнів були надзвичайно позитивними, коли ми озвучували, що Україна є східним аванпостом західної цивілізації і ми воюємо за демократію та верховенство права. Озвучена британсько-польсько-українська ініціатива – це гарна ідея нашої дипломатії, оскільки компенсує неможливість на даний час вступу України у ЄС та НАТО, а також компенсує іноді не дуже об’єктивне ставлення до нас з боку старої Європи», – каже Хара.

Найближчим часом Україна, Польща та Велика Британія планують підписати офіційний документ про створення нового регіонального союзу з посилення регіональної безпеки.

На середу, 2 лютого, запланований візит до Києва прем'єр-міністра Нідерландів Марка Рютте.

Візит президента Туреччини Реджепа Ердогана, за словами міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби, має відбутися цього тижня.

Тим часом президент Володимир Зеленський заявляє, що цього тижня Україна також може підписати Угоду про вільну торгівлю з Туреччиною.

14 березня 2022 року відбудеться зустріч голів урядів Польщі, Литви та України у форматі Люблінського трикутника.