У Білому домі підтвердили, що США підготували санкції проти оточення Путіна в разі нового вторгнення

США підготували санкції щодо низки представників російської еліти у разі нового вторгнення Росії в Україну, підтвердила на брифінгу 31 січня речниця Білого дому Джен Псакі.

«Я можу підтвердити, що ми розробили конкретні пакети санкцій як для російських еліт, так і для членів їхніх сімей, якщо Росія далі вторгнеться в Україну. Ці зусилля проводяться у координації з союзниками і партнерами. Особи, яких ми визначили, перебувають у найближчому колі Кремля і відіграють роль в ухваленні урядових рішень або, як мінімум, є співучасниками дестабілізуючої поведінки Кремля», – сказала Псакі.

«Багато з цих осіб є особливо вразливими мішенями через свої глибокі фінансові зв’язки із Заходом», – додала вона.

За словами речниці Білого дому, це лише частина зусиль США щодо Росії, які значно «перевищать те, що було в 2014 році».

Напередодні Reuters і Financial Times повідомили, що США і їхні союзники підготували список осіб із оточення російського президента Володимира Путіна, проти яких можуть бути запроваджені персональні санкції у разі вторгнення Росії в Україну.

Високопосадовець адміністрації американського президента Джо Байдена розповів, що ці санкції «відріжуть їх від міжнародної фінансової системи та призведуть до того, що члени їхніх родин більше не зможуть користуватися привілеєм зберігати свої гроші на Заході та вступати до елітарних західних університетів».

Деякі особи з цього списку, як повідомляється, були зазначені у засекреченому переліку російських політиків високого рангу та великих бізнесменів, який Міністерство фінансів США відправило Конгресу у 2018 році на виконання закону «Про протидію противникам Америки через санкції». Конкретні прізвища не вказують.

Персональні санкції пропонується ухвалити на додаток до обмежень проти банківського та енергетичного секторів Росії.

З осені минулого року у ЗМІ почали з’являтися повідомлення з посиланням на дані розвідки про концентрацію російських військ на кордоні з Україною. США й інші країни Заходу припустили, що Москва готує військове вторгнення і почали надавати військову допомогу Україні.

Кремль ці заяви відкинув і зажадав від США і НАТО «гарантій безпеки», зокрема, не розширювати Альянс на схід. Представники Заходу заявляли, що на поступки в принципових питаннях не підуть.